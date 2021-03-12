Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunuculuğu ile 9 yıl aradan sonra yeniden ekrana gelen İbo Show her hafta heyecanla takip ediliyor. Yayınlanan tanıtımı ile birlikte bu haftanın konukları belli oldu, peki yeni bölümde hangi sanatçılar yer alacak? Arama motorları üzerinden İbo Show konukları kimler? 13 Mart İbo Show'a kimler katılacak? Sorgulamaları hız kazandı. Cumartesi akşamı izleyicileri müzik ziyafeti bekliyor.
13 MART İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?
İbo Show'un yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek. Bu haftanın konukları Nükhet Duru, Berkay, Suzan Kardeş, Volkan Severcan olacak.
NÜKHET DURU KİMDİR?
19 Mayıs 1954 yılında dünyaya gelen Nükhet Duru, 66 yaşındadır. Usta ses sanatçısı Nükhet Duru, Niğdeli'dir. Anne ve babasının boşanmasının ardından büyük bir travma yaşayan Duru, küçük yaşta felç oldu ancak atlattı. Kandilli Kız Lisesi mezunu olan ünlü şarkıcı o yıllarda Ajda Pekkan'ı örnek alıyordu. İlk plağını 1974 yılında dolduran Nükhet Duru, zaman içerisinde Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri haline geldi.
Nükhet Duru'nun albümleri ve plakları
1974 yılında profesyonel müzik kariyerine başlayan Nükhet Duru'nun albümleri şöyle:
Aklımda Sen Fikrimde Sen - Karadır Kaşların (1975)
Beni Benimle Bırak - Gerisi Vız Gelir (1976)
Her Şey Yolunda Şimdi - İki Damla Gözyaşı (1976)
Canım Yandı - Haydi Uzatma Arkadaş (1977)
Cambaz - Haydi Hayat (1977)
Harp ve Sulh - Bir İnsan Doğdu (1977)
Anılar - Güneş (1978)
Dostluğa Davet - Takalar (1978) (Modern Folk Üçlüsü ile birlikte.)
Portofino - Yıldızlar (1979)
Ne Oldu Bize - Al Gönlümü Diyar Diyar Sürükle (1983)
Remix-1 (1998)
Remix-2 (1998)
Nükhet Duru '99 (1999)
Durup Dururken (2008)
İlk 2 (2010)
Mavi Düşler (2018)
Bir Nefes Gibi (1976)
Melankoli (1978)