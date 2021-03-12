Akıncı 11. bölüm canlı izle! ATV dizisi Akıncı son bölüm izle!

Akıncı 11. son bölüm izle! Akıncı 11. bölüm izleme sayfası vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. ATV ekranlarında her Cuma günü izleyicileri ekran başına kilitleyen Akıncı 11. son bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Akıncı 11. bölümde; Nergis, Fatih'e açılan soruşturmada kendisini suçlu hissedip Fatih'in aklanması için haber yapar. Orhan, Lukas'la ilgili yeni bir ize ulaşır. Akıncı, Lukas'ı bulmak için harekete geçer.
AKINCI 11. BÖLÜM İZLE!
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Kemal, Cüneyt'in kurduğu kumpas yüzünden görevden alınıp cezaevine gönderilir. Kemal'in cezaevine girmesi onu sindirmek için ilk hamledir; Cüneyt daha fazlası için harekete geçer. Güneş, Cüneyt'le ilgili incelemesini derinleştirip bu konuda Nergis'ten destek ister.
Taşkın'la birlikte Kemal'e kurulan kumpası açığa çıkarmak için mücadele eder ve Cüneyt'in itiraz edemeyeceği sağlam delillere ulaşırlar. Akıncı da haberleri olmada bu konuda onlara destek verir. Nergis, Fatih'e açılan soruşturmada kendisini suçlu hissedip Fatih'in aklanması için haber yapar. Orhan, Lukas'la ilgili yeni bir ize ulaşır. Akıncı, Lukas'ı bulmak için harekete geçer.