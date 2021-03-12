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    • Magazin
    • 12.03.2021 13:48
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    • 12.03.2021 13:48
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    Ne kadar gurur duysak az! nam üstüne nam salıyor! Şimdi de orada...

    ATV ekranlarında çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşan reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizi aynı zamanda yurt dışındaki başarısını da sürdürüyor. Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri ve izlenme oranlarını alt üst eden Kuruluş Osman, uluslararası televizyonlar ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonların kalbine girmeyi başardı. Kuruluş Osman, ’taki yayınıyla beraber toplamda 32 ülkede izleyici karşısına çıkmış olacak.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman rekor üstüne rekor kırıyor!

    Çarşamba akşamları ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Kuruluş Osman Türkiye'deki başarısını dünyada da sürdürüyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini ve kurucusu Osman Bey'in hayatını anlatan dizi dünyanın pek çok ülkesinde yoğun ilgi görüyor. Kuruluş Osman, Tunus'taki yayınıyla beraber toplamda 32 ülkede izleyici karşısına çıkıyor. Dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle izlenen dizinin, Youtube'da yayınlanan bölümleriyle de rekor tıklanma rekorları kırıyor.

    TÜM DÜNYADA GÖNÜLLERİ FETHEDİYOR

    Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. Kuruluş Osman, Türkiye'de olduğu kadar dünyada da ilgi görmeye devam ediyor.

    Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri ve izlenme oranlarını alt üst eden 'Kuruluş Osman', uluslararası televizyonlar ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonların kalbine girmeyi başardı.

    KURULUŞ OSMAN 32 ÜLKEDE YAYINDA

    Kuruluş Osman şimdi de Tunus'ta izleyiciyi ile buluşmaya hazırlanıyor. Tunus'un en önemli kanalı Nessma TV'de yayınlanacak dizi, Ramazan ayında ekrana gelmeye başlayacak. Kuruluş Osman, Tunus'taki yayınıyla beraber toplamda 32 ülkede izleyici karşısına çıkmış olacak.

        Dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle izlenen dizinin, Youtube'da yayınlanan bölümleriyle de rekor tıklanma oranlarına ulaşıyor.

        Milyonların gönlüne taht kurmuş isimlere ev sahipliği yapan, Türkiye'nin en beğenilen dizilerine imzasını atan, artık birer ekran klasiği olan programlarıyla her kesimden izleyiciye hitap eden atv, vazgeçilmezlerinin yanı sıra, yeni başlayan dizileriyle de Türkiye'nin en çok izlenen televizyonu olmaya devam ediyor.

        KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        "O melunu parça parça edip kuşlara atmaz isem Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey demesinler!"

        OSMAN BEY TÜRK OBALARINI BİRLEŞTİREBİLECEK Mİ?

        Kara Şaman Togay'ın uç bölgesine gelerek dengeleri değiştirmesinin ardından Türk obalarının birliğini sağlamak için harekete geçen Osman Bey, Söğüt'te toplanacak Toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulunur.

            TOGAY'DAN SUİKAST GİRİŞİMİ

            Malhun Hatun ve babası Umur Bey'in de katıldığı toy için üst düzey güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, Süleyman ve Melik'in yardımıyla içeri sızan Kara Şaman Togay, Toy'a saldırı düzenler. Düzenlediği Toy'da böyle bir saldırının yaşanması Osman Bey'e güvenin sarsılmasına neden olurken; Malhun Hatun yaralanan babasının hesabını sormak üzere Togay'ın peşine düşer.

            MALHUN HATUN YARALANIYOR

            Osman Bey, hem saldırının arkasında kimin olduğunu bulmak hem de obadaki haini ortaya çıkarmak için bir plan kurar. Obadaki hainin Dündar Bey olabileceği ihtimali üzerine Savcı Bey, Bayhoca'nın ölümünün cezasını bizzat vermek ister. Kara Şaman Togay'ın pusu kurduğu izini süren Malhun Hatun tuzağa düşer ve Togay tarafından yaralanır.

            OSMAN BEY'İN PLANI İŞE YARAYACAK MI?

            Suyun boğamadığı, ateşin yakamadığı Kara Şaman Togay kim? Osman Bey, Türk beylerine nasıl bir teklif yapacak? Togay Türk obalarını birbirine düşürmek için planı ne? Süleyman ve Melik'in Moğollarla ittifakının sonuçları ne olacak? Osman Bey obadaki haini bulmak için nasıl bir plan kuracak? Yaralanan Umur Bey'in akıbeti ne olacak? Malhun Hatun babasının intikamını almak için ne yapacak? Dündar Bey'in yeni stratejisi ne olacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?
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            Haberler Magazin Ne kadar gurur duysak az! Kuruluş Osman nam üstüne nam salıyor! Şimdi de orada...