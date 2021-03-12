Çarşamba akşamları ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Kuruluş Osman Türkiye'deki başarısını dünyada da sürdürüyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini ve kurucusu Osman Bey'in hayatını anlatan dizi dünyanın pek çok ülkesinde yoğun ilgi görüyor. Kuruluş Osman, Tunus'taki yayınıyla beraber toplamda 32 ülkede izleyici karşısına çıkıyor. Dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle izlenen dizinin, Youtube'da yayınlanan bölümleriyle de rekor tıklanma rekorları kırıyor.
TÜM DÜNYADA GÖNÜLLERİ FETHEDİYOR
Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. Kuruluş Osman, Türkiye'de olduğu kadar dünyada da ilgi görmeye devam ediyor.
Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri ve izlenme oranlarını alt üst eden 'Kuruluş Osman', uluslararası televizyonlar ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonların kalbine girmeyi başardı.
KURULUŞ OSMAN 32 ÜLKEDE YAYINDA
Kuruluş Osman şimdi de Tunus'ta izleyiciyi ile buluşmaya hazırlanıyor. Tunus'un en önemli kanalı Nessma TV'de yayınlanacak dizi, Ramazan ayında ekrana gelmeye başlayacak. Kuruluş Osman, Tunus'taki yayınıyla beraber toplamda 32 ülkede izleyici karşısına çıkmış olacak.