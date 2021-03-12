Çarşamba akşamları ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Kuruluş Osman Türkiye'deki başarısını dünyada da sürdürüyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini ve kurucusu Osman Bey'in hayatını anlatan dizi dünyanın pek çok ülkesinde yoğun ilgi görüyor. Kuruluş Osman, Tunus'taki yayınıyla beraber toplamda 32 ülkede izleyici karşısına çıkıyor. Dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle izlenen dizinin, Youtube'da yayınlanan bölümleriyle de rekor tıklanma rekorları kırıyor.

TÜM DÜNYADA GÖNÜLLERİ FETHEDİYOR

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. Kuruluş Osman, Türkiye'de olduğu kadar dünyada da ilgi görmeye devam ediyor.