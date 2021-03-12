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    • 12.03.2021 14:16
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    kimdir, kaç yaşında? Bay J Kerem Bürsin’e ne dedi? Kerem Bürsin’e ödül töreninde Bay J'den olay şaka!

    Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan bir olay yaşandı. 'nde düzenlenen Ödül Törenleri'ne katılan ve '2020 yılının en beğenilen erkek dizi oyuncusu' ödülünü alan Kerem Bürsin sahnede konuşma yaptıktan sonra salondan dışarı çıktığı sırada 'den herkesi şaşırtan bir çıkış geldi. " zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" diyen Bay J, magazin gündemine bomba gibi düşen konuşmanın ardından sosyal medyadan bir video yayınladı. Bu gelişmelerin ardından, ", ? ? Kaç yaşında?" soruları arama motorlarında aratılmaya başlandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bay J kimdir, kaç yaşında? Bay J Kerem Bürsin’e ne dedi?

    Kerem Bürsin'e ödül töreninde soğuk duş etkisi yaratan şaka sonrası Bay J'den ilk açıklama geldi. 'Yıldız Teknik Üniversitesi 2021 Ödül Töreni'nde 'ekranın en iyileri' belirlendi ve pek çok ünlü isim bu gecede ödüllerini aldı. Ödül töreninin sunuculuğunu ise radyocu Bay J, üstlendi. Ancak Bay J, ödül törenine adeta damga vurdu. 2020 yılının en beğenilen erkek dizi oyuncusu' ödülünü alan Kerem Bürsin sahnede konuşma yaptıktan sonra salondan dışarı çıktığı sırada Bay J'den herkesi şaşırtan bir çıkış geldi. Bu gelişmelerin ardından, "Baj J, Kerem Bürsin'e ne dedi? Bay J kimdir? Kaç yaşında?" soruları arama motorlarında aratılmaya başlandı. İşte detaylar...

    KEREM BÜRSİN ÖDÜL TÖRENİNDE NE OLDU?

    '2020 Yılının En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu' ödülünü almak üzere sahneye davet edilen ünlü oyuncu Kerem Bursin, bir konuşma yaptı. Bursin konuşmasında, " İyi akşamlar. Öncelikle beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Çok onurlandırdınız. Zor bir seneydi hepimiz için. O yüzden diyecek çok bir şey yok. Umarım daha güzel yıllar bizi bekler, umarım sınıfta kalan dünya düzeni artık değişir. Daha güzel günler bizi bekler. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. İyi akşamlar." diye konuştu. Tam bu sırada kapıdan dışarı çıkan Bürsin'e radyocu Bay J, seslendi. Bay j, Bursin'i hedef aldı. Gecenin sunuculuğunu üstlenen Bay J, "Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" diye konuştu. Bu anlarda ise Bursin kapıdan dışarı çıksa da Bay J'nin söylediklerini duydu.

    BAY J, SOSYAL MEDYADAN BİR VİDEO YAYINLADI

    Tepkilerin ardından Bay J, konuyla ilgili Instagram hesabından şu açıklamaları yaptı:

    "Çok fazla tepki gelince açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Magazinci arkadaşlar biliyorum işiniz bu ama keşke konuşmamın başını da yayınlasaydınız ve gerçekten oyuncuların zor şartlarda çalıştığını söylediğimi duysaydı herkes. Ciddi ciddi sanatçıların zor koşullarından bahsediyordum."



    "Sadece sonundaki sarkastik bir şakaydı. Kimsenin parasında gözüm olduğundan falan değil ama amacını aşmış olabilir şakam. Bu yüzden kalbini kırdığım insanlardan özür diliyorum. Kerem Bürsin'i çok severim. Hiçbir sanatçı arkadaşımın da kalbini kıracak bir şey yapmam."



        "Sevgili Kerem; ne kadar zor şartlar altında çalıştığınızı çok iyi biliyorum. Sen zeki bir adamsın, böyle bir şakaya alınacak biri değilsin. Bunu biliyorum ve çok sevgilerimi yolluyorum."

        BAY J KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

        Bay J olarak bilinen Jerfi Benveniste7 Aralık 1970 yılında dünyaya geldi. Gerçek adı Jerfi Benveniste, Türkiye'de üne sahip İtalya vatandaşı Türk radyocu ve DJ'dir.İtalyan bir baba ile Türkiye Yahudisi bir anneden dünyaya gelmiştir. Yuvadan itibaren İtalyan okullarında okumuştur. Boğaziçi Üniversitesi'nde beş yıl, daha sonra Mimar Sinan Konservatuvarı'nda iki yıl şan eğitimi aldı, opera solistliği yaptı. 1995-1997 yılları arasında UCLA California Üniversitesi'nde elektronik müzik eğitimi aldı, 1997-2000 yılları arasında 300'den fazla reklam filmi müziği ve radyo jingle'ı besteledi.1991 yılında Genç Radyo, 1993 yılında Klas FM, 1999-2001 arası Number One FM'in sabah programını sunmuş, 2001'den itibaren dokuz yıl boyunca Power FM'de program yaptıktan sonra 2010'da Virgin Radio'ya geçti.

        Geveze'yle birlikte altı yıl ara vermeden konser verdikleri Fazla Mesai adlı müzik grubu çalışmalarına 2011'de son verdi. Bay J son olarak Ömür Gedik'le beraber HAÇİKO yararına konserler verdi. Şu günlerde Capital Radio Türkiye'de hafta içi her sabah 07:00 - 10:00 arası Bay J ve Arkadaşları isimli yayını yapmaktadır. 1 Ekim 2015 itibarıyla Capital Radio Türkiye'de son programını yapmıştır ve ayrılmıştır. 9 Kasım 2015 ve 9 Temmuz 2017 arası Power FM'de hafta içi 19:00-21:00 arası yayın yapmıştır. 2019 nisan ayından itibaren Kral Pop Radyoda yayın yapmaya başlamıştır.7 Ocak 2011'den başlayarak NTV'de Geveze ile Fazla Mesai adlı televizyon programını sundu.

        Uzun bir süre Power FM'de program yaptıktan sonra 2010'da Virgin Radio'ya geçti. 30 Kasım 2013 günü Virgin Radio'daki işinden ayrılıp Capital Radio'ya geçiş yaptı. 2010'da Star TV'de Çal Kalbimi adlı yarışmayı sundu. Yine 2010'da Fox'ta 101 adlı yarışmayı sundu ve çekimleri Arjantin'de yapılan yarışma 1 yıl boyunca yayınlandı. Ayrıca Show TV'de yayınlanan M.U.C.K. adlı gençlik dizisinde rol alarak kendisini canlandırdı. Star TV'de yayınlanan Benzemez Kimse Sana adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı. 2014 Eylül ayında vizyona giren Stajyer Mayfa ve Ocak 2014 tarihli Tut Sözünü filminde rol almıştır.

            Melodika sesledirme firmasında seslendirme yapan Bay J çeşitli reklam filmlerinin dışında 2012 yılında vizyona giren Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde filminde de seslendirme yapmıştır. Bay j şu anda TRT 1'de yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz programının sunuculuğunu yapmaktadır. Bay J 1999 yılında Selin Benvenista ile hayatına birleştirmiştir. 2004 yılında Eros adında bir çocukları olan çift 2011 yılında evliliklerine son vermiştir.
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            Haberler Magazin Bay J kimdir, kaç yaşında? Bay J Kerem Bürsin’e ne dedi? Kerem Bürsin’e ödül töreninde Bay J'den olay şaka!