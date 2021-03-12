Kerem Bürsin'e ödül töreninde soğuk duş etkisi yaratan şaka sonrası Bay J'den ilk açıklama geldi. 'Yıldız Teknik Üniversitesi 2021 Ödül Töreni'nde 'ekranın en iyileri' belirlendi ve pek çok ünlü isim bu gecede ödüllerini aldı. Ödül töreninin sunuculuğunu ise radyocu Bay J, üstlendi. Ancak Bay J, ödül törenine adeta damga vurdu. 2020 yılının en beğenilen erkek dizi oyuncusu' ödülünü alan Kerem Bürsin sahnede konuşma yaptıktan sonra salondan dışarı çıktığı sırada Bay J'den herkesi şaşırtan bir çıkış geldi. Bu gelişmelerin ardından, "Baj J, Kerem Bürsin'e ne dedi? Bay J kimdir? Kaç yaşında?" soruları arama motorlarında aratılmaya başlandı. İşte detaylar...
KEREM BÜRSİN ÖDÜL TÖRENİNDE NE OLDU?
'2020 Yılının En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu' ödülünü almak üzere sahneye davet edilen ünlü oyuncu Kerem Bursin, bir konuşma yaptı. Bursin konuşmasında, " İyi akşamlar. Öncelikle beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Çok onurlandırdınız. Zor bir seneydi hepimiz için. O yüzden diyecek çok bir şey yok. Umarım daha güzel yıllar bizi bekler, umarım sınıfta kalan dünya düzeni artık değişir. Daha güzel günler bizi bekler. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. İyi akşamlar." diye konuştu. Tam bu sırada kapıdan dışarı çıkan Bürsin'e radyocu Bay J, seslendi. Bay j, Bursin'i hedef aldı. Gecenin sunuculuğunu üstlenen Bay J, "Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" diye konuştu. Bu anlarda ise Bursin kapıdan dışarı çıksa da Bay J'nin söylediklerini duydu.
BAY J, SOSYAL MEDYADAN BİR VİDEO YAYINLADI
Tepkilerin ardından Bay J, konuyla ilgili Instagram hesabından şu açıklamaları yaptı:
"Çok fazla tepki gelince açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Magazinci arkadaşlar biliyorum işiniz bu ama keşke konuşmamın başını da yayınlasaydınız ve gerçekten oyuncuların zor şartlarda çalıştığını söylediğimi duysaydı herkes. Ciddi ciddi sanatçıların zor koşullarından bahsediyordum."
"Sadece sonundaki sarkastik bir şakaydı. Kimsenin parasında gözüm olduğundan falan değil ama amacını aşmış olabilir şakam. Bu yüzden kalbini kırdığım insanlardan özür diliyorum. Kerem Bürsin'i çok severim. Hiçbir sanatçı arkadaşımın da kalbini kıracak bir şey yapmam."