BAY J, SOSYAL MEDYADAN BİR VİDEO YAYINLADI

Tepkilerin ardından Bay J, konuyla ilgili Instagram hesabından şu açıklamaları yaptı:



"Çok fazla tepki gelince açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Magazinci arkadaşlar biliyorum işiniz bu ama keşke konuşmamın başını da yayınlasaydınız ve gerçekten oyuncuların zor şartlarda çalıştığını söylediğimi duysaydı herkes. Ciddi ciddi sanatçıların zor koşullarından bahsediyordum."





"Sadece sonundaki sarkastik bir şakaydı. Kimsenin parasında gözüm olduğundan falan değil ama amacını aşmış olabilir şakam. Bu yüzden kalbini kırdığım insanlardan özür diliyorum. Kerem Bürsin'i çok severim. Hiçbir sanatçı arkadaşımın da kalbini kıracak bir şey yapmam."