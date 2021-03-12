Mert Öcal Survivor gerçeklerini bir bir anlattı 'toplu halde s.çmıyoruz sonuçta' Öyle bir Survivor itirafı geldi ki... Survivor 2021, 2020 sezonu kadar ses getirmedi. Hal böyle olunca Survivor 2020 yarışmacıları hala gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Survivor hakkında yaptığı itiraflarla çok konuşulan Aycan Yanaç'ın ardından bu kez söz sırası Mert Öcal'a geldi. Mert Öcal, Survivor'a dair en merak edilen sorulara yanıt verdi. Mert Öcal'ın itirafları çok konuşulacak cinsten...
Eski yarışmacılardan Aycan Yanaç regl, adada ağda ve iç çamaşırı detayına kadar pek çok açıklama yapmıştı. Mesela "Survivor'da kadınlar regl olduklarında nasıl yarışıyordu?" sorusuna Survivor Aycan şu yanıtı verdi:
"Biz regl olamıyorduk. Yemek yiyemiyorduk. Vitamin, enerji alamadığımız için regl olamıyorduk. Olmuyordu, bir süreden sonra zaten ayaklarımız su topluyordu. Ayak bileklerimiz şişiyordu.' Bilmiyorum fark ettiniz mi biz kadınlar şişmeye başlıyorduk. Sonlara doğru ödülleri kazandık. O zaman kendimize geliyorduk. Başlarda çok kötüydü hiç regl olmuyorduk."
Aycan Yanaç "İç çamaşırı giyebiliyor muydunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Tabii ki de üstümüzde kıyafet tek bir tane vardı. Ara sıra değiştiriyorduk. Ceketimiz, uzun eşofmanımız vardı. İki üç tane de iç çamaşırına çantamızda izin veriyorlardı."
Aycan Yanaç "Tüylerinizi nasıl alıyordunuz?" sorusuna dair ise şunları söyledi:
"Genellikle bütün kadınlar Survivor'a gitmeden lazer oluyorlar. Kimsenin ağdaya ya da jilete ihtiyacı olmuyordu. Öyle bir problem yaşamıyorduk."