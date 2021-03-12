Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 12.03.2021 11:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.03.2021 11:34
    ABONE OL

    gerçeklerini bir bir anlattı 'toplu halde s.çmıyoruz sonuçta' Öyle bir Survivor itirafı geldi ki...

    ekranlarında bir yanda yayınlanırken diğer bir yandan yarışmacıları gündem yaratmaya devam ediyor. Pek çoğu birbiriyle kavgalı olan 2020 yarışmacıları açıklamalarıyla sosyal medyayı sallarken diğer bir yandan da verdikler röportajlardaki itiraflarıyla çok konuşuluyor. İlk itiraflar silsilesi 'tan gelmişti. Daha önce yaptığı açıklamada 'Survivor izlemiyorum' diyen Aycan Yanaç sonrasında verdiği röportajda regl döneminden, tuvalet ihtiyacına, ağdadan sağlık sorunlarına kadar pek çok şeyden bahsetmişti. Bu kez itirafların adresi . Bakın Mert Öcal Survivor hakkında neler anlattı neler.

    Öyle bir Survivor itirafı geldi ki... 'Toplu halde s.çmıyoruz sonuçta'

    Mert Öcal Survivor gerçeklerini bir bir anlattı 'toplu halde s.çmıyoruz sonuçta' Öyle bir Survivor itirafı geldi ki... Survivor 2021, 2020 sezonu kadar ses getirmedi. Hal böyle olunca Survivor 2020 yarışmacıları hala gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Survivor hakkında yaptığı itiraflarla çok konuşulan Aycan Yanaç'ın ardından bu kez söz sırası Mert Öcal'a geldi. Mert Öcal, Survivor'a dair en merak edilen sorulara yanıt verdi. Mert Öcal'ın itirafları çok konuşulacak cinsten...

    Eski yarışmacılardan Aycan Yanaç regl, adada ağda ve iç çamaşırı detayına kadar pek çok açıklama yapmıştı. Mesela "Survivor'da kadınlar regl olduklarında nasıl yarışıyordu?" sorusuna Survivor Aycan şu yanıtı verdi:

    "Biz regl olamıyorduk. Yemek yiyemiyorduk. Vitamin, enerji alamadığımız için regl olamıyorduk. Olmuyordu, bir süreden sonra zaten ayaklarımız su topluyordu. Ayak bileklerimiz şişiyordu.' Bilmiyorum fark ettiniz mi biz kadınlar şişmeye başlıyorduk. Sonlara doğru ödülleri kazandık. O zaman kendimize geliyorduk. Başlarda çok kötüydü hiç regl olmuyorduk."

    Aycan Yanaç "İç çamaşırı giyebiliyor muydunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    "Tabii ki de üstümüzde kıyafet tek bir tane vardı. Ara sıra değiştiriyorduk. Ceketimiz, uzun eşofmanımız vardı. İki üç tane de iç çamaşırına çantamızda izin veriyorlardı."

    Aycan Yanaç "Tüylerinizi nasıl alıyordunuz?" sorusuna dair ise şunları söyledi:

    "Genellikle bütün kadınlar Survivor'a gitmeden lazer oluyorlar. Kimsenin ağdaya ya da jilete ihtiyacı olmuyordu. Öyle bir problem yaşamıyorduk."

        Bu açıklamaların ardından benzer sorular Mert Öcal'a da soruldu. Survivor Mert de açık açık sorulara yanıt verdi.

        "İç çamaşırı var mıydı?"

        Ben yanımda götürmüştüm. Şortun içine giyiyordum. Ama sponsorumuz spor markası olduğu için onların spor taytları vardı ve içimize onları giyiyorduk.

        "Survivor'da ibadet, namaz kılanlar kimler?"

        Ben görmedim ama galiba ilk zamanlar Uğur vardı sakatlanıp elendi. Uğur galiba kılıyor olabilir. Şaziye'yi duydum, galiba o da kılıyormuş. Emin değilim ama duydum sadece diğer yarışmacı arkadaşlardan. Muhtemelen battaniyenin üstünde kılıyorlardı.

        "Tuvalet ihtiyacını giderirken diğerleri garipsemiyor muydu?"

        Toplu halde s*çmıyoruz, neden diğerleri garipsesin. Herkes gidiyor ücra bir köşeye ihtiyacını gideriyor geliyor yani. Kimsenin haberi yok kimin ne yaptığından. Küçük tuvaletini mi yapıyorsun, büyük tuvaletini mi yapıyorsun, nerede yapıyorsun, ne şekilde yapıyorsun herkesin özeli sonuçta. Koskoca bir ormandasın, kamp alanındasın. Gidiyorsun 100 metre 200 metre ileride manzaraya baka baka orada gideriyorsun yani. Ama bir bölgede çok fazla takılmayacaksın o konuyla alakalı ayağına pislik bulaşır sonra...

            "Tuvalet var mı?"

            Tabii ki yok. Bu konuda çok soru geliyor. Tuvalet var mı? Tuvalet o kadar zor bir şey değil ki. Survivor yerine kampa gidip kamp yapan bir sürü insan var. Orada da var aynı sorun.

            "Evrim ile ilgili bazı şeyler duyduk, doğru mu?"

            Instagram'dan çıktı olay bizim haberimiz yoktu. Hatta Evrim bana abi diyordu. Ben ona abi deme bana dedim o kadar yanlış anlaşıldı ki. Ben yaşlı hissetmemek abi deme dedim olay başka yere gitmiş. İnternette ne görüyorum biliyor musun, hiçbir alakası olmasın iki kişinin sadece aynı karede bulunsunlar hemen 'ship'çiler var, hemen 'ship'liyorlar anında. Yarışmadan çıkınca gördüm, şaşırdım yani. Evrim benim kankam ya.

            "Barış'ı kıskanıyor muydun?"

            Sence benim yarışmada birini kıskanmışlığım var mıydı izlediğin ve yorumladığın kadarıyla. Ben şampiyon olacaktım aslında Ersin'in köpeği öldü. Ersin'le biz tartışmıştık o hafta, ben haklıyken Ersin'in köpeği ölüp halk bir anda ona üzülünce bütün smsler ona gitti. Ben o hafta elenmeseydim finaldeydim. Benim bir tane 1-2 çıkmadığım var zaten o çıkmadığım hafta elendim.

            Barış'ı niye kıskanayım Barış benim arkadaşım. Birini kıskanıyorsan hayatta o kişi hakkında konuşursun sürekli, sallarsın eleştirirsin. Benim röportajlarıma bakın bir tane bulursanız, çıkar anırırım dışarıda. Bir kişinin arkasından konuşmuşluğum yoktur. Ben kıskanmıyordum kimseyi ama beni kıskanan çoktur.

                "Hiç hırsızlık yaptın mı?

                Yaptım tabii canım bunu da Panorama'da itiraf ettim. Ama çok masumane bir şey yani karşı taraf ödüle gitti. Bu arada çok da keyif aldım yani bir daha olsa bir daha yaparım. Yemeyenin malını yerler. Sen ödüle giderken adada niye havuçlu kek bırakıyorsun. Yerler onu. Ben de gittim yedim. Ben karnımı doyurdum ona bakarım.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Magazin Mert Öcal Survivor gerçeklerini bir bir anlattı 'toplu halde s.çmıyoruz sonuçta' Öyle bir Survivor itirafı geldi ki...