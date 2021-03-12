Çağrı Atakan kimdir? Survivor 2021 Çağrı Atakan diskalifiye mi oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı Survivor 2021'de şimdiye kadar görülmemiş bir olay oldu ve yarışmacılardan biri sunucuya laf söyledi. Acun Ilıcalı bu duruma sessiz kalmayarak yaptırım uyguladı, izlemeyi kaçıranlar Survivor Çağrı Atakan'ın diskalifiye olup olmadığını merak etmeye başladı. Peki Survivor son bölümde karar ne oldu? Işte yaşananlar…
SURVİVOR ÇAĞRI ATAKAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Survivor'da iletişim oyunu sonrası Steven'ın sözlerine sinirlenen ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan sinir krizi geçirmişti. Steven'ın üzerine yürümeye çalışan Çağrı Atakan, araya girip durumu sakinleştirmeye çalışan Murat Ceylan'a da sert ifadeler kullanmıştı.
Acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı, Çağrı için verilen kararı açıklamıştı. "Sana yapacağımız yaptırımı söylüyorum. Bizim bu konuyla ilgili kararımız şöyle: Sen bundan sonraki 5 ödülden yararlanmayacaksın. Kafanda şunu da değerlendirmeni istiyorum. Ben bu sebepten seni yarışmadan elemem ama şu anda yarışmayı bırakıyorum dersen de mutlu olurum.
Acun Ilıcalı'nın bu açıklamasından sonra konseyde büyük sessizlik oldu. Çağrı ise gözyaşlarını tutamadı. 'Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum' diyen Acun Ilıcalı kararı Çağrı'ya bıraktı.
ÇAĞRI ATAKAN KARARINI VERDİ
Acil durum konseyinde konuşan Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan, Acun Ilıcalı'ya "Buradan gitmen beni mutlu eder dediğinizde, boğazım düğümlendi ve konuşamadım. Bana iki yol sundunuz. Ya gururlu bir insan olarak buradan gideceğim ya da gururumu bir kenara bırakıp burada kalacağım. Kusura bakmayın Acun Bey, gurumu bir kenara bırakarak annemi mutlu etmeye devam edeceğim.'' diyerek Survivor 2021 macerasına kaldığı yerden yarışmayı sürdüreceğini bildirdi.