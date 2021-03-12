"BURASI BENİM SON ŞANSIM"

Survivor 2021'de asabi çıkışlarıyla dikkat çeken Çağrı Atakan ödül oyunu öncesi geçirdiği zor günleri gözyaşlarıyla anlattı.

Babasını erken yaşta kaybettiğini ifade eden Çağrı, 'Survivor'ın benim için bir şans olduğunu, hatta son şans olduğunu düşünüyorum. O yüzden buradayım zaten. Ben çok güzel bir çocukluk geçirdim. Annem, babam çok iyi insanlardı. Babam rahmetli oldu annem yaşıyor. Babamı hastalıktan kaybettik. Benim gördüğüm en namuslu insanlardan biriydi. Hepimiz ailelerimiz gibi olmak isteriz hayat şartlarından dolayı mümkün olmaz. Ben de babam gibi olmak isterdim ama o kadar olamadım.

Babamı erken kaybettikten sonra çocukluğun verdiği rahatlık, hem de arkadaş çevresi... Hiçbir şey umrunda olmuyor o zaman. Annem de beni mutlu edebilmek adına her şeyini verdi okutmak için. Biz o yolu seçmedik, okuyamadık. Bir dönem sonra hazıra da dağ dayanmıyor. Para bitti, etrafımızdaki insanlar bitti.