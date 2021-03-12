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    • 12.03.2021 11:15
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    • 12.03.2021 11:15
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    Çağrı Atakan kimdir? ? İşte konseyde çıkan karar…

    Gündemde cevabı en çok merak edilen sorulardan biri Çağrı Atakan kimdir? Oluyor. TV8’in fenomen yarışması Survivor 2021 sezonuna bomba gibi başladı. Hem zorlu parkuru hem de iddialı yarışmacıları ile dikkat çeken Survivor’da heyecan dolu anlar yaşandı. Birkaç bölüm önce sinirlerine hakim olamayan Çağrı Atakan sunucu Murat Ceylan’la da gerilim yaşamıştı, Acun Ilıcalı ada konseyinde önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peki ? İşte konseyde çıkan karar…

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    Çağrı Atakan kimdir?

    Çağrı Atakan kimdir? Survivor 2021 Çağrı Atakan diskalifiye mi oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı Survivor 2021'de şimdiye kadar görülmemiş bir olay oldu ve yarışmacılardan biri sunucuya laf söyledi. Acun Ilıcalı bu duruma sessiz kalmayarak yaptırım uyguladı, izlemeyi kaçıranlar Survivor Çağrı Atakan'ın diskalifiye olup olmadığını merak etmeye başladı. Peki Survivor son bölümde karar ne oldu? Işte yaşananlar…

    SURVİVOR ÇAĞRI ATAKAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

    Survivor'da iletişim oyunu sonrası Steven'ın sözlerine sinirlenen ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan sinir krizi geçirmişti. Steven'ın üzerine yürümeye çalışan Çağrı Atakan, araya girip durumu sakinleştirmeye çalışan Murat Ceylan'a da sert ifadeler kullanmıştı.

    Acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı, Çağrı için verilen kararı açıklamıştı. "Sana yapacağımız yaptırımı söylüyorum. Bizim bu konuyla ilgili kararımız şöyle: Sen bundan sonraki 5 ödülden yararlanmayacaksın. Kafanda şunu da değerlendirmeni istiyorum. Ben bu sebepten seni yarışmadan elemem ama şu anda yarışmayı bırakıyorum dersen de mutlu olurum.

    Acun Ilıcalı'nın bu açıklamasından sonra konseyde büyük sessizlik oldu. Çağrı ise gözyaşlarını tutamadı. 'Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum' diyen Acun Ilıcalı kararı Çağrı'ya bıraktı.

    ÇAĞRI ATAKAN KARARINI VERDİ

    Acil durum konseyinde konuşan Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan, Acun Ilıcalı'ya "Buradan gitmen beni mutlu eder dediğinizde, boğazım düğümlendi ve konuşamadım. Bana iki yol sundunuz. Ya gururlu bir insan olarak buradan gideceğim ya da gururumu bir kenara bırakıp burada kalacağım. Kusura bakmayın Acun Bey, gurumu bir kenara bırakarak annemi mutlu etmeye devam edeceğim.'' diyerek Survivor 2021 macerasına kaldığı yerden yarışmayı sürdüreceğini bildirdi.

        "BURASI BENİM SON ŞANSIM"

        Survivor 2021'de asabi çıkışlarıyla dikkat çeken Çağrı Atakan ödül oyunu öncesi geçirdiği zor günleri gözyaşlarıyla anlattı.
        Babasını erken yaşta kaybettiğini ifade eden Çağrı, 'Survivor'ın benim için bir şans olduğunu, hatta son şans olduğunu düşünüyorum. O yüzden buradayım zaten. Ben çok güzel bir çocukluk geçirdim. Annem, babam çok iyi insanlardı. Babam rahmetli oldu annem yaşıyor. Babamı hastalıktan kaybettik. Benim gördüğüm en namuslu insanlardan biriydi. Hepimiz ailelerimiz gibi olmak isteriz hayat şartlarından dolayı mümkün olmaz. Ben de babam gibi olmak isterdim ama o kadar olamadım.

        Babamı erken kaybettikten sonra çocukluğun verdiği rahatlık, hem de arkadaş çevresi... Hiçbir şey umrunda olmuyor o zaman. Annem de beni mutlu edebilmek adına her şeyini verdi okutmak için. Biz o yolu seçmedik, okuyamadık. Bir dönem sonra hazıra da dağ dayanmıyor. Para bitti, etrafımızdaki insanlar bitti.

        Varmış gibi görünen akrabalar da oldu ama anneme yardım ederken ezdiler. Bunun sorumlusu benim aslında. Annem kanser oldu onu da ben ettiğimi düşünüyorum kanser. Sonrasında annem benim oyuncu olmamı isterdi hep. Allah razı olsun benim burada olmamım sebebi bir dostum vardı. Onun yanına gittim şu an ihtiyacımız olduğunu söyledim. Sonra beni Çukur adlı diziye soktu.

        Allah yüzümüze baktı bizim orada. Bir laf söyledim, 'ekmeğimin peşindeyim' onun üzerine sevildi, devam ettik. Oyunculuk herkesin çok para kazandığı bir şey değil. Survivor benim için son şans annemi gururlandırmak istiyorum.

        SURVİVOR ÇAĞRI KİMDİR?

        Survivor 2021 yarışmacılarından olan Çağrı Atakan 1981 Ankara doğumlu. Atakan, eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı.

        2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinden yer aldı. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.
        Çağrı Atakan 2017 yılında "Çukur" dizisinde "Remzi" karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında "Şahin Tepesi" dizisinde "Yılmaz" karakterine hayat verdi.
        Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

        ÇAĞRI ATAKAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

        2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)
        2017 – Çukur (Remzi)
        2007 – Arka Sıradakiler
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        Haberler Magazin Çağrı Atakan kimdir? Survivor 2021 Çağrı Atakan diskalifiye mi oldu? İşte konseyde çıkan karar…