Efsane olarak tabir edilen Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam yaşananlar heyecanın doruklarda yaşanmasına neden olurken Züleyha'nın kaçırılması herkesi şaşırttı. Dizide bu hafta Demir'in, babasına iftira atanı karşısına çıkmaya çağırdığı gazete ilanı, tüm şehrin ilk konusu haline geldi. Her köşede bu konuşulurken, hastanede de bu ilan gündemdeydi. İlanı gören Bahtiyar, Fikret'i aramaya başlar. Çünkü onun bildiği hikaye ile bu gazete ilanı aynı değildi. Muhteşem bölüm final sahnesiyle birlikte Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş arşa çıktı. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Demir ve Ümit yeni hayatlarına hazır

Ümit, boşanma kararına çok sevinir ama sevindiğini belli etmemek için Demir'in fikrini sorgulamasını ister. Demir ise heyecanlı ve mutludur. Çocukların ve Züleyha'nın nerede yaşayacağını, Ümit ve kendisinin evinin nerede olacağına dair planlar yapar. Çukurova'ya döndüğünde yeni ve büyük bir aşka yelken açmış olacaktır. Bu süreçte evi aramak hiç aklına gelmez.