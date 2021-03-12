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    • Magazin
    • 12.03.2021 07:56
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    • 12.03.2021 07:56
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    Gafil avlandı iflahını kestirecek! 88. bölüm fragmanı: Yumurta kapıya dayanıyor!

    Ekranda adeta fırtınalar estiren yine adından söz ettirecek bir bölümle izleyicilerini ağırladı. Son bölümde Ümit, boşanma kararına çok sevindi ama sevindiğini belli etmemek için Demir'in fikrini sorgulamasını istedi. Demir ise heyecanlı ve mutlu bir şekilde yaşamaya devam etti. Çocukların ve Züleyha'nın nerede yaşayacağını, Ümit ve kendisinin evinin nerede olacağına dair planlar yaptı. Züleyha'nın kaybolması ve uzun çabaların ardından bulunmasıyla birlikte Demir'e yaptığı itiraf adeta şok etkisi yarattı. Bölümün ekranlarda sona ermesiyle için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Efsane olarak tabir edilen Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam yaşananlar heyecanın doruklarda yaşanmasına neden olurken Züleyha'nın kaçırılması herkesi şaşırttı. Dizide bu hafta Demir'in, babasına iftira atanı karşısına çıkmaya çağırdığı gazete ilanı, tüm şehrin ilk konusu haline geldi. Her köşede bu konuşulurken, hastanede de bu ilan gündemdeydi. İlanı gören Bahtiyar, Fikret'i aramaya başlar. Çünkü onun bildiği hikaye ile bu gazete ilanı aynı değildi. Muhteşem bölüm final sahnesiyle birlikte Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş arşa çıktı. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Demir ve Ümit yeni hayatlarına hazır

    Ümit, boşanma kararına çok sevinir ama sevindiğini belli etmemek için Demir'in fikrini sorgulamasını ister. Demir ise heyecanlı ve mutludur. Çocukların ve Züleyha'nın nerede yaşayacağını, Ümit ve kendisinin evinin nerede olacağına dair planlar yapar. Çukurova'ya döndüğünde yeni ve büyük bir aşka yelken açmış olacaktır. Bu süreçte evi aramak hiç aklına gelmez.

    GAZETE İLANI ADANA'NIN DİLİNDE!

    Demir'in, babasına iftira atanı karşısına çıkmaya çağırdığı gazete ilanı, tüm şehrin ilk konusu haline gelir. Her köşede bu konuşulurken, hastanede de bu ilan gündemdedir.

    İlanı gören Bahtiyar, Fikret'i aramaya başlar. Çünkü onun bildiği hikaye ile bu gazete ilanı aynı değildir. O sırada, ilanı gören Şermin de koşarak konağa gidecektir.

        ZÜLEYHA VE SEVDA İSTANBUL'DAN GERÇEKLERLE DÖNER

        İstanbul'da gerçekleri araştıran Züleyha, Adnan Yaman'ın bu kadar acımasız olabileceğine inanmamaktadır. Mektupları yazan her kimse, bazı şeyler yerine oturmamaktadır.

        Sevda ise ne olursa olsun, bir çocuğu ortada bırakabilmiş bir adamı sevdiğine çok üzgündür. Öğrendiklerinin ağırlığı ile daha fazla İstanbul'da kalmadan Adana'ya dönerler.

        Döner dönmez de Züleyha'yı acilen şirkete çağırırlar. Demir'in ne zaman döneceğini bilemediklerinden Züleyha'dan birkaç imza atmasını isterler.

            ZÜLEYHA NEREDE?

            Demir'in yokluğunda halledilmesi gereken vergi işleri için imzaları atan Züleyha, bu arada Yamanların mal varlıklarında yapılan değişiklikleri öğrenir.

            Demir, Leyla ve Adnan için pek çok değişiklik yapmıştır. İşini bitiren Züleyha eve gitmek için odasından çıkar. Ancak sonra kendisinden kimse haber alamaz!

            ÇUKUROVA HANIMAĞA'SINI ARIYOR!

            Akşam olup Züleyha eve dönmeyince, Saniye ve Sevda korkmaya başlar. Şermin'in de dahil olmasıyla, ne yapacaklarına karar verirler. Şermin, Demir'i bulmaya çalışırken, Sevda ve Saniye Fekeli'den yardım isteyecektir. Şermin, Demir'i ararken, çok önemli başka bir bilgiye ulaşır.

                Tüm Adanalılar da, çevre illere kadar her yerde, her taşın altında her köşede hanımağalarını aramaya başlar. Ancak Züleyha'dan da arabasından da tek bir iz yoktur! Tüm bunlar olup biterken, Demir ve Ümit Çukurova'ya dönerler! Bu arada Fekeli de Fikret'in yokluğundan şüphelenip onun peşine düşer.
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                Haberler Magazin Gafil avlandı iflahını kestirecek! Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı: Yumurta kapıya dayanıyor!