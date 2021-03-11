Statham, "Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya'ya tatile geleceğim. Ayrıca Hollywood'daki diğer sanatçı arkadaşlarıma da Antalya ve Türkiye'den bahsedeceğim. Onların da benim gibi Türkiye'de film çekmelerini isteyeceğim. 2 ay boyunca Türkiye ve Türk insanı beni çok etkiledi" dedi.