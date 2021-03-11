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    • 11.03.2021 17:14
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    • 11.03.2021 17:25
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    ? Sorusunun yanıtı sıkça araştırılmaya başlandı. Haftanın finalinden bir gün önce konsepte göre giyinen yarışmacılar jürilerden eleştirilerini ve puanlarını aldı. Bugünün konsepti pandeminin bitişini kutlamaya gitmekti ve Pendik’teki mağazadan giyinen yarışmacılar stillerini sergiledi. TV8’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yarışmayı bugün izlemeyi kaçıranlar için nu haberimizde derledik. ’da bugün neler yaşandığını haberimizden öğrenebilirsiniz.

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    Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? 11 Mart Perşembe Doya Doya Moda puan durumu nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapmaya başladı. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda'da haftanın finalinden bir gün önce heyecan doruktaydı. Günün puanlarının haftayı yakından etkilediği yarışmada bugün ekstra bütçeyi kazanan yarışmacı hangisi oldu? İşte yaşananlar…

    11 MART PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Günün en yüksek puanını alarak yarın için ekstra 500 TL bütçeyi kazanan yarışmacı Tuğçe oldu.

    Ayça:12
    Ceren:6
    Rabia:9
    Özde:14
    Birben:15
    Elif:20
    Tuğçe:6

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olan isim 106 puan ile Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da bu hafta Rüya elendi.

        DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?

        Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.

        DOYA DOYA MODA RABİA KİMDİR?

        Doya Doya Moda'da yeni sezonun başlamasıyla birlikte, bu yıl hangi yarışmacıların yarışacağı en çok merak edilen konulardan biriydi. Yeni sezonda mücadele edecek 7 büyük beden yarışmacıdan biri Rabia Ağca oldu. İlk haftadan bu yana Doya Doya Moda'da kalmayı başaran Rabia Ağca, ilk gün hayatıyla ilgili bilgiler vermişti.Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.
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