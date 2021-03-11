Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? 11 Mart Perşembe Doya Doya Moda puan durumu nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapmaya başladı. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda'da haftanın finalinden bir gün önce heyecan doruktaydı. Günün puanlarının haftayı yakından etkilediği yarışmada bugün ekstra bütçeyi kazanan yarışmacı hangisi oldu? İşte yaşananlar…
11 MART PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Günün en yüksek puanını alarak yarın için ekstra 500 TL bütçeyi kazanan yarışmacı Tuğçe oldu.
Ayça:12
Ceren:6
Rabia:9
Özde:14
Birben:15
Elif:20
Tuğçe:6
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 106 puan ile Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta Rüya elendi.