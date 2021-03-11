Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 11 Mart Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanan bilgiler arasında yer aldı. Dört yarışmacı birbirleriyle rekabet halindeydi ve en güzel yemeği yapabilmek için uğraştı, Zeynep'in yemeği çiğ kalında sesler de yükseldi. Seda Sayan ile kayınvalideler hangi yemeğin kime ait olduğunu bilmeden tattı ve puanlarını verdi. Peki haftanın dördüncü gününde yüksek puanı ve çeyrek altını hangi yarışmacı aldı? Gelinim Mutfakta'da bugünün puanları haberimizde yer alıyor.
11 MART PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
Aysun:
Zeynep:
Ayten:
Dudu:
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (5 MART)
Haftanın en düşük puanını alan gelin Saniye oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (5 MART)
Haftanın birincisi Aysun oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.