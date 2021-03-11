Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 11.03.2021 15:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.03.2021 15:09
    ABONE OL

    ? ?

    ? Sorusunun yanıtı merak edilerek sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. Kanal D’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yarışmasında yine hem rekabet hem de eğlence dolu anlar yaşandı. Zeynep’in yemeğindeki etin çiğ kalması tartışmalara neden oldu. Zeynep ile kayınvalidesi arasında da gergin anlar yaşandı. Haftanın finalinden bir gün önce yemekler tadıldı ve puanlar verildi. Peki ?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 11 Mart Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanan bilgiler arasında yer aldı. Dört yarışmacı birbirleriyle rekabet halindeydi ve en güzel yemeği yapabilmek için uğraştı, Zeynep'in yemeği çiğ kalında sesler de yükseldi. Seda Sayan ile kayınvalideler hangi yemeğin kime ait olduğunu bilmeden tattı ve puanlarını verdi. Peki haftanın dördüncü gününde yüksek puanı ve çeyrek altını hangi yarışmacı aldı? Gelinim Mutfakta'da bugünün puanları haberimizde yer alıyor.

    11 MART PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.

    Aysun:

    Zeynep:

    Ayten:

    Dudu:

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (5 MART)

    Haftanın en düşük puanını alan gelin Saniye oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (5 MART)

    Haftanın birincisi Aysun oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA ZEYNEP KİMDİR?

        Zeynep Kalyon Gökçe, yarışmanın başından bu yana Gelinim Mutfakta'da yer alıyordu. Hemen hemen 2 ay önce programdan elendi ancak yeniden katılma şansı elde etti. Kayınvalidesi Yasemin Gökçe ile birlikte Gelinim Mutfakta'ya katılan Zeynep Kalyon Gökçe, 1988'de Trabzon'da doğdu. Rekabeti çok sevdiğini ve hırslı biri olduğunu vurgulayan Zeynep, katıldığı ilk bölümde, ''Gelinim Mutfakta yarışmasında tozu dumana katmaya geliyorum." çıkışıyla iddialı olduğunu göstermişti. Zeynep'in kuaförlük yaptığı belirtildi.

        GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KUŞATAN KİMDİR?

        1996 doğumlu olan ve aslen Sakaryalı olan Aysun Kuşatan, üniversitede eğitim görüyor. 5 yıldır evli olan Aysun Kuşatan'ın 4 yaşında bir erkek çocuğu vardır.

        İstanbul Pendik'ten yarışmaya katılan Aysun Kuşatan, pratik, çözümcü ve hırslı biri olduğunu söylüyor. Yarışmada kayınvalidesi Nurten hanımla beraber altınları toplamak için yarışan Aysun Kuşatan, daha evvel Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü deneyimi yaşamıştı.

        Aysun Kuşatan, @aysunkusatan adında bir Instagram hesabı kullanıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 11 Mart Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi?