Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 11 Mart Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanan bilgiler arasında yer aldı. Dört yarışmacı birbirleriyle rekabet halindeydi ve en güzel yemeği yapabilmek için uğraştı, Zeynep'in yemeği çiğ kalında sesler de yükseldi. Seda Sayan ile kayınvalideler hangi yemeğin kime ait olduğunu bilmeden tattı ve puanlarını verdi. Peki haftanın dördüncü gününde yüksek puanı ve çeyrek altını hangi yarışmacı aldı? Gelinim Mutfakta'da bugünün puanları haberimizde yer alıyor.