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    • 11.03.2021 14:44
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    • 11.03.2021 14:44
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    'un yıldızı 'da! Çukur'un dediğim dedik Yamaç'ı Arka Sokaklar'da araba hırsızı

    Son dönemin en popüler isimlerinden biri 30 yaşındaki oyuncu . dizisiyle yükselişe geçen kariyeri  "", "", "", "" gibi yapımlarla pekişti. Şimdilerde Çukur dizisinde Yamaç karakteriyle son sezonunu yaşayan Aras Bulut İynemli uzun süredir de kendisi gibi oyuncu olan 'la doludizgin bir aşk yaşıyor. Hakkında her detay merak edilen Aras Bulut İynemli bu gerçekle herkesi şaşırttı. Aras Bulut İynemli'yi, Türk televizyonlarının en uzuk soluklu dizilerinden biri olan 'da görmeye hazır mısınız?

    Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli Arka Sokaklar'da!

    Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli Arka Sokaklar'da! Çukur'un dediğim dedik Yamaç'ı Arka Sokaklar'da araba hırsızı... Performansını her yer aldığı yapımda bir tık artıran 30 yaşındaki Aras Bulut İynemli son yılların en popüler oyuncularından biri olarak göze çarpıyor. Pek çok reyting canavarı dizide rol alan 30 yaşındaki Aras Bulut İynemli hakkında araştırma yapanlar hakkında öyle bir gerçekle karşılaştı ki şaşıp kaldı. Şimdi sizi buradan alıyoruz ve Aras Bulut İynemli'yle bir zaman yolculuğuna çıkarıyoruz.

    Oyuncu Aras Bulut İynemli, geleceği çok parlak bir öğrenciyken abisi Orçun İynemli'nin yolundan giderek oyuncu olmaya karar verdi. İTÜ Uçak Mühendisliği bölümünde okurken reklamlarda oynamaya başlayan oyuncunun şansı çabuk döndü.

    Bir reklam filmi setinde usta yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çeken oyuncu, efsane dizi "Öyle Bir Geçer Zaman ki" için seçmelere davet edildi. Mete rolünü kapan oyuncu, kısa sürede büyük bir şöhrete kavuştu.

        Daha ilk projesinde bu kadar öne çıkmayı başaran bir oyuncunun başrollere geçişi de çabuk oldu. İlk dizisinin ardından "Muhteşem Yüzyıl", "İçerde", "Çukur", "Yedinci Koğuştaki Mucize" gibi yapımlarla karşımıza çıkan Aras Bulut İynemli, artık ülkenin en önemli oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

        Ama öğrendik ki, ünlü oyuncunun ilk dizisi "Öyle Bir Geçer Zaman ki" değilmiş!

        O DA "ARKA SOKAKLAR"DA OYNAMIŞ

        Türk televizyon tarihinin en uzun süren dizilerinden birisi de "Arka Sokaklar". 2006'dan beri süren polisiye dizi, her bölümde farklı olaylara sahne olduğu için sık sık yardımcı oyuncu ve figüranlara yer veriyor. Dolayısıyla, bugünün en ünlü oyuncularının çoğu zamanında "Arka Sokaklar" setinin tozunu yutmuş durumda!

            Meğer bir dönem dizide rol alan figüranlardan birisi de Aras Bulut İynemli'ymiş. Dizinin 122. bölümünde yer alan ünlü oyuncu, "Mete" olmasına daha 4 yıl varken bu diziyle setlere adım atmış.

            Arka Sokaklar dizisinde 2008 yılında bir bölümlüğüne araba hırsızı rolünde oynamıştı.

            AİLE BOYU OYUNCU

            Aras Bulut İynemli'nin ağbeyi Orçun İynemli ve kuzeni Miray Daner de kendisi gibi oyunculuk yapıyor.

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