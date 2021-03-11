Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli Arka Sokaklar'da! Çukur'un dediğim dedik Yamaç'ı Arka Sokaklar'da araba hırsızı... Performansını her yer aldığı yapımda bir tık artıran 30 yaşındaki Aras Bulut İynemli son yılların en popüler oyuncularından biri olarak göze çarpıyor. Pek çok reyting canavarı dizide rol alan 30 yaşındaki Aras Bulut İynemli hakkında araştırma yapanlar hakkında öyle bir gerçekle karşılaştı ki şaşıp kaldı. Şimdi sizi buradan alıyoruz ve Aras Bulut İynemli'yle bir zaman yolculuğuna çıkarıyoruz.
Oyuncu Aras Bulut İynemli, geleceği çok parlak bir öğrenciyken abisi Orçun İynemli'nin yolundan giderek oyuncu olmaya karar verdi. İTÜ Uçak Mühendisliği bölümünde okurken reklamlarda oynamaya başlayan oyuncunun şansı çabuk döndü.
Bir reklam filmi setinde usta yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çeken oyuncu, efsane dizi "Öyle Bir Geçer Zaman ki" için seçmelere davet edildi. Mete rolünü kapan oyuncu, kısa sürede büyük bir şöhrete kavuştu.