Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli Arka Sokaklar'da! Çukur'un dediğim dedik Yamaç'ı Arka Sokaklar'da araba hırsızı... Performansını her yer aldığı yapımda bir tık artıran 30 yaşındaki Aras Bulut İynemli son yılların en popüler oyuncularından biri olarak göze çarpıyor. Pek çok reyting canavarı dizide rol alan 30 yaşındaki Aras Bulut İynemli hakkında araştırma yapanlar hakkında öyle bir gerçekle karşılaştı ki şaşıp kaldı. Şimdi sizi buradan alıyoruz ve Aras Bulut İynemli'yle bir zaman yolculuğuna çıkarıyoruz.