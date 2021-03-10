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    • Magazin
    • 10.03.2021 10:32
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    • 10.03.2021 10:32
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    Seyircisini sarsacak karara imza atıyor! 'deki serüveni ansızın noktalanacak! İddia doğru çıktı duyurdu

    Macerasına TV 8 ekranlarında devam eden dizisi heyecanla takip ediliyor. Son olarak kulislerde final sözlerinin konuşulması akılları karıştıran etkenlerden oldu. Acun Ilıcalı'dan flaş bir adım geldiği ve dizinin gelecek haftalarda ekranlara veda edeceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabileceği konuşulurken Acun Ilıcalı'nın bir dizinin üstünü çizdiği kulislerde konuşulan iddialar arasında yer aldı. Ayrıca Acun Ilıcalı'nın TV 8 yayın akışında bir aksaklık istemediğinden dizinin finaline karar verdiği iddia ediliyor. Ancak bu konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

    takvim.com.tr
    O dizi için şok karar! Fişi çekildi...

    Seyircisini sarsacak karara imza atıyor! TV8'deki serüveni ansızın noktalanacak! İddia doğru çıktı Demet Özdemir duyurdu. Başrollerinde Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Öztürk gibi ünlü isimlerin yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir ile ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı. Ancak son olarak ortaya final yapıyor iddialarının atılması kafaları karıştırdı. O Ses Türkiye'nin başlayacağı söylenirken nitekim yılbaşında da bunun sinyalleri verilmişti. Ancak bu programların başlaması yayın akışını sıkıntıya soktu. Bu akış TV 8'in ayarlarını bozunda yayın akışı operasyonunun başlayacağı iddia edilmişti. Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda O Ses Türkiye ve diğer programların yayın akışında sıkıntı olmasın diye Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin fişini çekeceği kulislerde iddia edilen konular arasında.

    DEMET ÖZDEMİR'İN YENİ PROJESİ

    Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ile başrolünde oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir'deki Zeynep karakteriyle çok sevildi. Dizinin bir sonraki sezon devam edip etmeyeceğini reytingleri gösterecek ama Demet Özdemir'in hayranlarına yazın güzel bir sürprizi olacak.

    Geçtiğimiz haftalarda röportaj veren güzel oyuncu, ayrıntılarını vermese de yeni bir projesi olduğunu anlattı.

    Sorular üzerine Özdemir, "Çok duyurmuş gibi olmayayım ama bir film yapmayı düşünüyorum yazın. Ben yazın da çalışacağım. Aslında türünü sadece söyleyebilirim. Onun hiç bir şey belli değil. Türü romantik komedi. Özledim..." diye konuştu.

        DİZİNİN FİŞİ ÇEKİLİYOR

        Yılbaşı akşamı özel bir programla ekranlarda O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabileceği konuşuluyor. Acun Ilıcalı'nın TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin üstünü çizdiği iddialar arasında yer aldı.

        Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV8'de programların üst üste gelmesi ise tüm dengeyi alt üst etti. O Ses Türkiye ve Survivor 2021 sezonunun başlayacak olması, programların çakışmasına neden oldu.

        Survivor 2021 ve O Ses Türkiye'nin ekranlara gelecek olmasının ardından, iki programın çakışma ihtimali herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi.

            TV8'de programların üst üste gelmesiyle birlikte, son zamanlarda düşen reytingleriyle beraber tüm gözler Doğduğun Ev Kaderindir dizisine çevrildi.

            Öte yandan dizinin akıbetinin ne olacağı ise büyük bir merak konusu oldu. Acun Ilıcalı yeni programlar için hangi yapımın üstünü çizecek?

            Doğduğun Ev Kaderindir'in başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yer alıyor. Başlarda son derece heyecanlı olan dizinin son zamanlarda düşen reytingleri tüm dikkatleri üzerine çekti.

                Bununla beraber son zamanlarda düşen reytinglerinden ötürü, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapacağı iddia edildi. Konu hakkında hem Acun Ilıcalı'dan hem de dizinin yapımcısından net bir açıklamanın yapılması bekleniyor.
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