Seyircisini sarsacak karara imza atıyor! TV8'deki serüveni ansızın noktalanacak! İddia doğru çıktı Demet Özdemir duyurdu. Başrollerinde Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Öztürk gibi ünlü isimlerin yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir ile ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı. Ancak son olarak ortaya final yapıyor iddialarının atılması kafaları karıştırdı. O Ses Türkiye'nin başlayacağı söylenirken nitekim yılbaşında da bunun sinyalleri verilmişti. Ancak bu programların başlaması yayın akışını sıkıntıya soktu. Bu akış TV 8'in ayarlarını bozunda yayın akışı operasyonunun başlayacağı iddia edilmişti. Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda O Ses Türkiye ve diğer programların yayın akışında sıkıntı olmasın diye Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin fişini çekeceği kulislerde iddia edilen konular arasında.

DEMET ÖZDEMİR'İN YENİ PROJESİ

Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ile başrolünde oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir'deki Zeynep karakteriyle çok sevildi. Dizinin bir sonraki sezon devam edip etmeyeceğini reytingleri gösterecek ama Demet Özdemir'in hayranlarına yazın güzel bir sürprizi olacak.