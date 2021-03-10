Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? 10 Mart Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Dört gelin en iyi yemeği yapabilmek için mücadele veriyor ve Seda Sayan ile kayınvalideler hangi yemeğin kime ait olduğunu bilmeden tadıyor, puanlarını veriyor. Peki hafta ortasında puanlar nasıldı, en yüksek puanı ve çeyrek altını hangi yarışmacı kaptı? İşte fenomen lezzet yarışması Gelinim Mutfakta'da bugünün puanları…