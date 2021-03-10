Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? 10 Mart Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Dört gelin en iyi yemeği yapabilmek için mücadele veriyor ve Seda Sayan ile kayınvalideler hangi yemeğin kime ait olduğunu bilmeden tadıyor, puanlarını veriyor. Peki hafta ortasında puanlar nasıldı, en yüksek puanı ve çeyrek altını hangi yarışmacı kaptı? İşte fenomen lezzet yarışması Gelinim Mutfakta'da bugünün puanları…
10 MART ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün birincisi Ayten ve Dudu eşit puan alınca aralarında kura çekildi ve şanslı isim Ayten oldu, çeyrek altını kaptı.
Aysun:14
Zeynep:13
Ayten:17
Dudu:17
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (5 MART)
Haftanın en düşük puanını alan gelin Saniye oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (5 MART)
Haftanın birincisi Aysun oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.