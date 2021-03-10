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    • 10.03.2021 16:33
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    ? ? İşte puan durumu…

    ? Sorusunun yanıtı gündemde merak konusu oldu ve cevabı sıklıkla araştırılmaya başlandı. Kanal D’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının her bölümü ayrı bir heyecanla geçiyor ve izlemeyi kaçıranlar günün birincisinin hangi yarışmacı olduğunu merak ediyor. Hafta ortasında rekabetin yine üst düzeyde olduğu yarışmada ? Seda Sayan ve kayınvalideler hangi tabağa daha çok puan verdi? İşte puan durumu…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?

    Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? 10 Mart Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Dört gelin en iyi yemeği yapabilmek için mücadele veriyor ve Seda Sayan ile kayınvalideler hangi yemeğin kime ait olduğunu bilmeden tadıyor, puanlarını veriyor. Peki hafta ortasında puanlar nasıldı, en yüksek puanı ve çeyrek altını hangi yarışmacı kaptı? İşte fenomen lezzet yarışması Gelinim Mutfakta'da bugünün puanları…

    10 MART ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün birincisi Ayten ve Dudu eşit puan alınca aralarında kura çekildi ve şanslı isim Ayten oldu, çeyrek altını kaptı.

    Aysun:14

    Zeynep:13

    Ayten:17

    Dudu:17

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (5 MART)

    Haftanın en düşük puanını alan gelin Saniye oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (5 MART)

    Haftanın birincisi Aysun oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA DUDU KİMDİR?

        Yörük kızı olduğunu dile getiren Dudu, genç yaşı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Evlilik öncesi yaşadıklarını anlattığında ise stüdyo buz kesiyor. Haftanın ilk gününde Dudu, "Sakız" ismindeki keçisini Seda Sayan'a bakması için hediye ediyor. Seda Sayan, gelen bu hediyeyi şaşkınlıkla karşılıyor.

        Gelinim Mutfakta Dudu 18 yaşından olduğunu söyledi.

        GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Ayten soyadı izleyenler tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta Ayten'in tam adı: Ayten Hatamova Gürüf'tür. 17 Şubat günü yayınlanan programda Ayten tüm kayınvalidelerden 5 puan alarak rekor kırdı ve sosyal medyada merak edildi! Ayten Hatamova Gürüf evlidir ve bir kızı vardır. Kayınvalidesi Neriman Gürüf'tür. Ayten Hatamova Gürüf'ün bir ayakkabı butiği vardır. Ayten Hatamova Gürüf, aslen Azeri kökenlidir.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? 10 Mart Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? İşte puan durumu…