Ünlü sanatçı Özdemir Erdoğan'ın önceki gün yayınlanan röportajı çok ses getirdi. Ancak Erdoğan, yaptığı açıklamalar sonrası yine sosyal medyada haksız eleştirilere maruz kaldığını belirtti. "Bunların hangi merkezlerden yönetildiğini çok iyi biliyorum. Fanatiklere ve trollere GÜNAYDIN aracılığıyla cevap vermek istiyorum" diyen sanatçı, şöyle konuştu:
Birincisi, 'Zeki Müren ölmüş neden arkasından konuşuyorsun?' diyenlere tarihe bakmalarını öneririm. Eğer ölülerin arkasından yorum yapılmasaydı, eleştiride bulunulmasaydı, tarih yazılamazdı.
İkincisi 'Bülent Ersoy'u niye böyle eleştirmiyorsun?' diyorlar. Ben daha önce de söyledim; Ersoy cinsel tercihini yaptı ve kadın olmayı seçti. Zeki Müren kadınsıydı, Bülent Ersoy ise kadın oldu. Cesaretinden dolayı Ersoy'u ancak tebrik ederim.