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    • 10.03.2021 11:27
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    'dan "'u niye böyle eleştirmiyorsun?" sorusuna yanıt! açıklamasıyla tepki çekmişti...

    Türkiye’nin sanat güneşi olarak bilinen usta sanatçı hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen müzisyen , kendisine yönelik eleştirilere, "Bunların hangi merkezlerden yönetildiğini çok iyi biliyorum” diyerek yanıt verdi. Erdoğan, "İkiyüzlülükten başka bir şey değil bu tavırları. Bunların kamuoyunda hiçbir itibarı yok. Bana cevap veremedikleri için ancak küfür ediyorlar. Çünkü tabularına dokunduğum için çaresizce çırpınıyorlar" ifadelerini kullandı.

    Sabah
    Özdemir Erdoğan'dan Bülent Ersoy yanıtı! Zeki Müren...

    Ünlü sanatçı Özdemir Erdoğan'ın önceki gün yayınlanan röportajı çok ses getirdi. Ancak Erdoğan, yaptığı açıklamalar sonrası yine sosyal medyada haksız eleştirilere maruz kaldığını belirtti. "Bunların hangi merkezlerden yönetildiğini çok iyi biliyorum. Fanatiklere ve trollere GÜNAYDIN aracılığıyla cevap vermek istiyorum" diyen sanatçı, şöyle konuştu:

    Birincisi, 'Zeki Müren ölmüş neden arkasından konuşuyorsun?' diyenlere tarihe bakmalarını öneririm. Eğer ölülerin arkasından yorum yapılmasaydı, eleştiride bulunulmasaydı, tarih yazılamazdı.

    İkincisi 'Bülent Ersoy'u niye böyle eleştirmiyorsun?' diyorlar. Ben daha önce de söyledim; Ersoy cinsel tercihini yaptı ve kadın olmayı seçti. Zeki Müren kadınsıydı, Bülent Ersoy ise kadın oldu. Cesaretinden dolayı Ersoy'u ancak tebrik ederim.

        Bugünün koşullarında kendisi istese anne olma şansına bile sahip. Bunu da görmek gerekiyor. 8 Mart Kadınlar Günü haftasında kadınlara olan saygımı bir kere daha söylemek isterim.

        Üçüncü olarak 'Keman Öğretmeni' şarkısı üzerinden çirkin ifadeler kullananlar var. Bu şarkı Türkçe sözlü yabancı müziktir. Orijinali İtalyanca olan şarkının sözlerini Ali Kocatepe yazmıştır. Ben sadece yorumladım. Unutmayalım ki her şarkı 3-4 dakika süren bir tiyatrodur. Şarkıları gerçek hayat gibi algılamamalı. Bu yanlış olur.

        Son olarak da 'Zeki Müren'e eleştirilerinden dolayı yargılanmalı' diyenler var. Bunu söyleyenler daha bir süre önce 'Müjdat Gezen ve Metin Akpınar yargılanmasın' diyenlerle aynı kişiler. Ne ilginç değil mi?

            Sanatçıya göre yargı dağıtıyorlar, düşünce olarak bana yakınsan ne dersen de,yargılanma ama bana uzaksan yargılan. İkiyüzlülükten başka bir şey değil bu tavırları. Bunların kamuoyunda hiçbir itibarı yok. Bana cevap veremedikleri için ancak küfür ediyorlar. Çünkü tabularına dokunduğum için çaresizce çırpınıyorlar.
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