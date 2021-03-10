Sanatçıya göre yargı dağıtıyorlar, düşünce olarak bana yakınsan ne dersen de,yargılanma ama bana uzaksan yargılan. İkiyüzlülükten başka bir şey değil bu tavırları. Bunların kamuoyunda hiçbir itibarı yok. Bana cevap veremedikleri için ancak küfür ediyorlar. Çünkü tabularına dokunduğum için çaresizce çırpınıyorlar.