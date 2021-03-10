Güç bela durdu zora dağ dayanmayacak! Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürerken gözler TRT 1 ekranlarına çevrildi. Son bölümde kimsenin bu özel günü önemsememesi Safiye'nin içindeki yaralı çocuğu iyice hırçınlaştırdı, Naci de dahil herkesle gerilmesine sebep oldu. Gülben ise Esat'ın çay davetinin heyecanı içindeydi. Safiye'ye yakalanmadan evden çıkmak için plan yaptı. Gamze, Neriman'ın da yardımıyla Ege'nin babası Haluk'la tanışmaya geldi. Heyecanla geldiği evde hem Gamze'yi hem de diğerlerini kötü bir sürpriz bekliyordu. İzleyiciler şimdi Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İnci, Han'la karşılaşmasının ardından altüst olur. Karşısındaki sorun İnci'yi bile aşacak kadar büyük, kimseye anlatamayacağı kadar da karmaşıktır.