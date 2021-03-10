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    • Magazin
    • 10.03.2021 08:59
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    • 10.03.2021 08:59
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    Güç bela durdu zora dağ dayanmayacak! 26. bölüm fragmanı: Hiç umulmadık yerden vuruyor!

    Duygu yüklü sahneleriyle TRT 1 ekranlarında dizisi adından sürekli söz ettiriyor. Dizinin dün akşam yayınalnan 25. bölümünde İnci, Han'la karşılaşmasının ardından altüst oldu. Karşısındaki sorun İnci'yi bile aşacak kadar büyük, kimseye anlatamayacağı kadar da karmaşık bir hal aldı. Han ise yine kaybetme korkusunun esiri olmuş, perişan halde İnci'nin kararını beklemeye başladı. Neriman’ın evde neden olduğu bir kriz, Safiye için doğum gününü daha baştan kabusa dönüştürdü. Bölüm sonrası izleyiciler TRT 1'de fragmanın yayınlanmasını bekliyor.

    Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Güç bela durdu zora dağ dayanmayacak! Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürerken gözler TRT 1 ekranlarına çevrildi. Son bölümde kimsenin bu özel günü önemsememesi Safiye'nin içindeki yaralı çocuğu iyice hırçınlaştırdı, Naci de dahil herkesle gerilmesine sebep oldu. Gülben ise Esat'ın çay davetinin heyecanı içindeydi. Safiye'ye yakalanmadan evden çıkmak için plan yaptı. Gamze, Neriman'ın da yardımıyla Ege'nin babası Haluk'la tanışmaya geldi. Heyecanla geldiği evde hem Gamze'yi hem de diğerlerini kötü bir sürpriz bekliyordu. İzleyiciler şimdi Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

    MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    İnci, Han'la karşılaşmasının ardından altüst olur. Karşısındaki sorun İnci'yi bile aşacak kadar büyük, kimseye anlatamayacağı kadar da karmaşıktır.

    Han ise yine kaybetme korkusunun esiri olmuş, perişan halde İnci'nin kararını bekler. Neriman'ın evde neden olduğu bir kriz, Safiye için doğum gününü daha baştan kabusa dönüştürür.

    Üstüne kimsenin bu özel günü önemsememesi Safiye'nin içindeki yaralı çocuğu iyice hırçınlaştırır, Naci de dahil herkesle gerilmesine sebep olur.

        Gülben ise Esat'ın çay davetinin heyecanı içindedir. Safiye'ye yakalanmadan evden çıkmak için plan yapar.

        Gamze, Neriman'ın da yardımıyla Ege'nin babası Haluk'la tanışmaya gelir. Heyecanla geldiği evde hem Gamze'yi hem de diğerlerini kötü bir sürpriz bekler.

        İnci, Han'la ilişkilerini sadece bir şartla sürdürebileceklerini söyler. Bu şart, Han'ı hiç beklemediği yerden vurur.

            Han'ın çöp dairenin kapısını açışını korkuyla izleyen Safiye ve Gülben'i, büyük bir sürpriz beklemektedir. Gördükleri karşısında ikisinin de dünyasını yıkılır. Safiye büyük bir krize girer.

            Han'ın sakinleştirme çabaları ise sonuçsuz kalır. İnci kafasında Han'a dair büyük sorularla eve döner, ancak ortalığı birbirine girmiş halde bulur.

            İsyan bayrağını çeken Neriman en çılgın maceralara hazırdır. Teras katında gizlice arkadaşlarını ağırlamak ister. Ancak gecenin bir vakti terasa çıkan dörtlüyü büyük bir tehlike beklemektedir.
                Haberler Magazin Güç bela durdu zora dağ dayanmayacak! Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı: Hiç umulmadık yerden vuruyor!
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