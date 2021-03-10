Kuruluş Osman 49. bölüm canlı izle! ATV Kuruluş Osman 49. son bölüm izleme ekranı!

Kuruluş Osman 49. son bölüm izle! Kuruluş Osman 49. bölüm canlı izleme ekranı merak ediliyor. ATV ekranlarında Çarşamba akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da bu hafta sürpriz gelişmeler yaşanacak. Osman Bey, hem saldırının arkasında kimin olduğunu bulmak hem de obadaki haini ortaya çıkarmak için bir plan kurar. Obadaki hainin Dündar Bey olabileceği ihtimali üzerine Savcı Bey, Bayhoca'nın ölümünün cezasını bizzat vermek ister.
KURULUŞ OSMAN 49. BÖLÜM İZLE!
Aşağıdaki bağlantıdan Kuruluş Osman 49. bölümü canlı izleyebilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN 49. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA!
Kara Şaman Togay'ın uç bölgesine gelerek dengeleri değiştirmesinin ardından Türk obalarının birliğini sağlamak için harekete geçen Osman Bey, Söğüt'te toplanacak Toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulunur.
Malhun Hatun ve babası Umur Bey'in de katıldığı toy için üst düzey güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, Süleyman ve Melik'in yardımıyla içeri sızan Kara Şaman Togay, Toy'a saldırı düzenler. Düzenlediği Toy'da böyle bir saldırının yaşanması Osman Bey'e güvenin sarsılmasına neden olurken; Malhun Hatun yaralanan babasının hesabını sormak üzere Togay'ın peşine düşer.