Kuruluş Osman 49. bölüm canlı izle! ATV Kuruluş Osman 49. son bölüm izleme ekranı!

Osman Bey, hem saldırının arkasında kimin olduğunu bulmak hem de obadaki haini ortaya çıkarmak için bir plan kurar. Obadaki hainin Dündar Bey olabileceği ihtimali üzerine Savcı Bey, Bayhoca'nın ölümünün cezasını bizzat vermek ister. Kara Şaman Togay'ın pusu kurduğu izini süren Malhun Hatun tuzağa düşer ve Togay tarafından yaralanır.

Suyun boğamadığı, ateşin yakamadığı Kara Şaman Togay kim? Osman Bey, Türk beylerine nasıl bir teklif yapacak? Togay Türk obalarını birbirine düşürmek için planı ne? Süleyman ve Melik'in Moğollarla ittifakının sonuçları ne olacak? Osman Bey obadaki haini bulmak için nasıl bir plan kuracak? Yaralanan Umur Bey'in akıbeti ne olacak? Malhun Hatun babasının intikamını almak için ne yapacak? Dündar Bey'in yeni stratejisi ne olacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?