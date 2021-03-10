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    • 10.03.2021 21:07
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    • 10.03.2021 21:07
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    canlı izle! ATV izleme ekranı!

    ! izleme ekranı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Her Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan dizide bu hafta; Osman Bey obadaki haini bulmak için nasıl bir plan kuracak? Yaralanan Umur Bey'in akıbeti ne olacak? İşte izleme ekranı!

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 49. bölüm canlı izle! ATV Kuruluş Osman 49. son bölüm izleme ekranı!

    Kuruluş Osman 49. son bölüm izle! Kuruluş Osman 49. bölüm canlı izleme ekranı merak ediliyor. ATV ekranlarında Çarşamba akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da bu hafta sürpriz gelişmeler yaşanacak. Osman Bey, hem saldırının arkasında kimin olduğunu bulmak hem de obadaki haini ortaya çıkarmak için bir plan kurar. Obadaki hainin Dündar Bey olabileceği ihtimali üzerine Savcı Bey, Bayhoca'nın ölümünün cezasını bizzat vermek ister.

    KURULUŞ OSMAN 49. BÖLÜM İZLE!

    Aşağıdaki bağlantıdan Kuruluş Osman 49. bölümü canlı izleyebilirsiniz.

    KURULUŞ OSMAN 49. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA!

    Kara Şaman Togay'ın uç bölgesine gelerek dengeleri değiştirmesinin ardından Türk obalarının birliğini sağlamak için harekete geçen Osman Bey, Söğüt'te toplanacak Toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulunur.

    Malhun Hatun ve babası Umur Bey'in de katıldığı toy için üst düzey güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, Süleyman ve Melik'in yardımıyla içeri sızan Kara Şaman Togay, Toy'a saldırı düzenler. Düzenlediği Toy'da böyle bir saldırının yaşanması Osman Bey'e güvenin sarsılmasına neden olurken; Malhun Hatun yaralanan babasının hesabını sormak üzere Togay'ın peşine düşer.

        Osman Bey, hem saldırının arkasında kimin olduğunu bulmak hem de obadaki haini ortaya çıkarmak için bir plan kurar. Obadaki hainin Dündar Bey olabileceği ihtimali üzerine Savcı Bey, Bayhoca'nın ölümünün cezasını bizzat vermek ister. Kara Şaman Togay'ın pusu kurduğu izini süren Malhun Hatun tuzağa düşer ve Togay tarafından yaralanır.

        Suyun boğamadığı, ateşin yakamadığı Kara Şaman Togay kim? Osman Bey, Türk beylerine nasıl bir teklif yapacak? Togay Türk obalarını birbirine düşürmek için planı ne? Süleyman ve Melik'in Moğollarla ittifakının sonuçları ne olacak? Osman Bey obadaki haini bulmak için nasıl bir plan kuracak? Yaralanan Umur Bey'in akıbeti ne olacak? Malhun Hatun babasının intikamını almak için ne yapacak? Dündar Bey'in yeni stratejisi ne olacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?
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        Haberler Magazin Kuruluş Osman 49. bölüm canlı izle! ATV Kuruluş Osman 49. son bölüm izleme ekranı!