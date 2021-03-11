Berrak Tüzünataç yine yaptı yapacağını! Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'yla aşkı bomba etkisi yaratan Berrak... Berrak Tüzünataç yılın aşk bombalarından birine imzasını atarken diğer bir yandan Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Ali Yörenç'ten ayrıldıktan sonra meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu'yla aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç radikal bir kararla imaj değişikliğine gitti. Berraz Tüzünataç'ın yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü.