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    • Magazin
    • 10.03.2021 17:36
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    • 10.03.2021 17:36
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    , yarışmacıları kimler?

    Gündemde özellikle gündüz kuşağı izleyicileri tarafından sıklıkla Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. TV8’de hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda yarışması ilgiyle izleniyordu fakat yeni bir tanıtım yayınlandı ve All Star konseptinde yeni bir yarışmanın sinyalleri verildi. Bu gelişme üzerine , yarışmacıları kimler? Sorgulamaları merak konusu oldu. Peki konuya dair jürilerden ya da kanalda herhangi bir açıklama geldi mi? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda bitecek mi?

    Doya Doya Moda bitecek mi? Doya Doya Moda All Star ne zaman başlayacak, yarışmacıları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Yeni yarışmanın tanıtımı Instagram hesabından paylaşıldı ve büyük merak, heyecan yaratmayı şimdiden başardı. Hem yarışmacılar hem de başlayacağı tarih belli olurken Doya Doya Moda yarışmasının bitip bitmeyeceği gündemde sıkça araştırıyor. İşte ayrıntılar…

    DOYA DOYA MODA BİTİYOR MU?

    Konuya dair henüz bir açıklama gelmedi.

    Doya doya moda yarışması bu sezon ekranlarda yayınlanan giyim, moda tarzı olan tek yarışma. Bu yüzden de sevilerek takip edildi. Yarışmacıların tarzları giydikleri her şey merak edildi. 44 beden ve üzeri yarışmacıların yarışabildiği Doya Doya Moda geniş takipçi kitlesine sahip. Sık sık yayın saati değiştirilen Doya Doya Moda saat 13:00 itibarıyla ekranlarda yer alıyor.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Doya Doya Moda All Star'ın ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı fakat Doya Doya Moda'nın Instagram hesabından yayınlanan All Star tanıtımında 15 Mart Pazartesi başlayacağı belirtildi.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

    Doya Doya Moda All Star'da ilk sezonun birincisi Betül Böçkün ve ikinci sezonun iddialı ismi Özde Karacan'da yer alıyor. Ayrıca Doya Doya Moda All Star kadrosunda, ilk sezonun çok konuşulan isimleri, Su Baher, Emel Başkan, Ferdanur Başaran da var. Ayrıca ikinci sezondan Birben Coşkun, Rümeyse Buyuran da 7 yarışmacı arasında.

    İlk sezonda Doya Doya Moda'dan diskalifiye edilen Ferdanur da Doya Doya Moda All Star sezonunda yer alacak. Jüri üyesi Kemal Doğulu Ferdanur'un diskalifiye nedenini "Ferdanur kamera arkasında ekibe ve diğer yarışmacılara karşı olan tutumlarından dolayı diskalifiye edildi. Ferdanur'un yerine yeni yarışmacı olarak Sena geldi. Betül'ün akıbeti Cuma günü belli olacak." sözleriyle açıklamıştı.

        BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

        Ocak ayında Doya Doya Moda yarışmasına dahil olan Betül Böçkün'ün hayatına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kuaförlük yapan ve 24 yaşında olduğunu söyleyen Betil Böçkün, aslen Bingöllü olduğunu belirtmişti.

        Doya Doya Moda'nın sempatik ismi Betül Böçkün, haftalar sonra ölen oğlu ve konuşmadığı ailesiyle ilgili ilk kez konuşmuştu. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Betül Böçkün, 3 yaşındaki çocuğunun da vefat ettiğini dile getirirken o anlarda tüm stüdyo uzun süre gözyaşı döktü.

        Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını ifade etti.

        2 kardeş olduklarını ve bir erkek kardeşi olduğunu söyleyen Doya Doya Moda yarışmacısı Betül Böçkün, annesiyle babasının ayrılması sonrası 17 yaşındayken annesine bilinmeyen numaralar üzerinden ulaşıp görüştüğünü ifade etti.
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