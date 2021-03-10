Doya Doya Moda bitecek mi? Doya Doya Moda All Star ne zaman başlayacak, yarışmacıları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Yeni yarışmanın tanıtımı Instagram hesabından paylaşıldı ve büyük merak, heyecan yaratmayı şimdiden başardı. Hem yarışmacılar hem de başlayacağı tarih belli olurken Doya Doya Moda yarışmasının bitip bitmeyeceği gündemde sıkça araştırıyor. İşte ayrıntılar…
DOYA DOYA MODA BİTİYOR MU?
Konuya dair henüz bir açıklama gelmedi.
Doya doya moda yarışması bu sezon ekranlarda yayınlanan giyim, moda tarzı olan tek yarışma. Bu yüzden de sevilerek takip edildi. Yarışmacıların tarzları giydikleri her şey merak edildi. 44 beden ve üzeri yarışmacıların yarışabildiği Doya Doya Moda geniş takipçi kitlesine sahip. Sık sık yayın saati değiştirilen Doya Doya Moda saat 13:00 itibarıyla ekranlarda yer alıyor.
DOYA DOYA MODA ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Doya Doya Moda All Star'ın ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı fakat Doya Doya Moda'nın Instagram hesabından yayınlanan All Star tanıtımında 15 Mart Pazartesi başlayacağı belirtildi.
DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?
Doya Doya Moda All Star'da ilk sezonun birincisi Betül Böçkün ve ikinci sezonun iddialı ismi Özde Karacan'da yer alıyor. Ayrıca Doya Doya Moda All Star kadrosunda, ilk sezonun çok konuşulan isimleri, Su Baher, Emel Başkan, Ferdanur Başaran da var. Ayrıca ikinci sezondan Birben Coşkun, Rümeyse Buyuran da 7 yarışmacı arasında.
İlk sezonda Doya Doya Moda'dan diskalifiye edilen Ferdanur da Doya Doya Moda All Star sezonunda yer alacak. Jüri üyesi Kemal Doğulu Ferdanur'un diskalifiye nedenini "Ferdanur kamera arkasında ekibe ve diğer yarışmacılara karşı olan tutumlarından dolayı diskalifiye edildi. Ferdanur'un yerine yeni yarışmacı olarak Sena geldi. Betül'ün akıbeti Cuma günü belli olacak." sözleriyle açıklamıştı.