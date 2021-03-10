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    • 10.03.2021 07:58
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    • 10.03.2021 07:58
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    Mukadderata boyun eğiyor! 186. bölüm fragmanı: İlyas işi bitirdi madalyonun öteki yüzü ayyuka çıkacak

    Yaman'ın İlyas'ın tepkisine boyun eğdiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde ağabeyi içeride olan İlyas tüm düşmanlarını teker teker tufaya düşürdü. Demir'in Yaman'ın kardeşi Selman'la görüştüğünün haberini alan İlyas, Tufan'a onu getirmesi yönünde talimat verdi. Yaman'ı da fidanlığa çağıran İlyas, açık açık yeni hasmı İdris ve Demir ile görüşmeye devam ettiği takdirde Selman'ın kafasına sıkacağını söyleyerek Korkmazları tehdit etti. Son sahnede hain Orhan'ın işini bitiren İlyas "Gelmene gerek yok İshak. Ben nasılsa geleceğim" dedi. İzleyiciler şimdi heyecanla 186. bölüm fragmanında neler yaşanacağına odaklandı.

    takvim.com.tr
    EDHO 186. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Ekranlarda fırtınalar estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da dün akşam İshak'ın vurulması, hain Orhan'ın açığa çıkarak ifade vermesi ve Kimsesiz Doğan ile Hızır'ın tahliye olması diziye damgasını vuran olayların başında yer aldı. Ağabeyinin yokluğunda tüm düşmanlarını birer birer zor durumda bırakan İlyas içlerindeki haini de etkisiz hale getirip Kimsesiz Doğan ve Hızır'ın tahliye olmasını sağladı. Orhan'ın ihanetini de affetmeyen İlyas son sahnede hastanede onun işini de bitirerek İshak'ı telefondan tehdit etti. Heyecanın arşa çıktığı bölüm sonrası izleyiciler heyecanla EDHO 186. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Hızır, düşmanlarının ayağını kaydırıyor. İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır Çakırbeyli'den aldığı iznini harfiyen yerine getirmek için canla başla çalışır.

    İSHAK'A PUSU

    Özcan'ın otelde kendisini ortadan kaldırmaya çalışmasının ardından planını kuran İlyas Çakırbeyli, İshak'ı pusuya düşürür.

    İLYAS HERKESİ DAĞITIYOR

    İlyas Çakırbeyli abisi Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmaz.

        ORHAN'IN İHANETİ

        İlyas, Bahar Sincanlı'nın yakın korumalığını yapan Orhan'ın ihanetini öğrenen ve bu bilgi sayesinde abisi Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı kurtarmak için harekete geçti.

        FAÇALILARIN YENİ HASMI

        İlyas Çakırbeyli, bir yandan da akrabası Haşmet Façalılar'la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşır.

        İDRİS'İN İŞİNİ BİTİRECEK

        İlyas Çakırbeyli, Tufan Reis'in de yardımıyla İdris ve ailesi üzerinde plan yapar. Atılan iftira yüzünden içeri giren Hızır Çakırbeyli, Tuncay ve Hamdi Korkmaz'ın kurduğu planı çözer.

            GECE KUŞU ÖLÜYOR

            Suphi üzerinden Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak isteyen Gece Kuşu ise kendi kazdığı kuyuya düşer.

            İLYAS HAREKETE GEÇİYOR

            İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir. Gelecek müdahaleyi bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarda İshak'ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder.

            Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan operasyonda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır. Akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır.

                Geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alpaslan'ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur. Tekin ve Kubilay'ı amcası İlyas Çakırbeyli'nin yanına gönderen Alpaslan, en büyük mücadelesini de kendi içinde verir.
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                Haberler Magazin Mukadderata boyun eğiyor! EDHO 186. bölüm fragmanı: İlyas işi bitirdi madalyonun öteki yüzü ayyuka çıkacak
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