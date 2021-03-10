Rekabetin üst düzeyde olduğu yarışma Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Günün puanları haftanın finalini yakından etkilediği için konseptlerin en iyi şekilde yansıtılması önem taşıyor. Peki Doya Doya Moda haftanın finaline sadece iki gün kala heyecanın üst seviyeye ulaştığı yarışmada günün birinciliğini kim kaptı? İzlemeyi kaçıranlar için 10 Mart Çarşamba Doya Doya Moda puanlamasını haberimizde derledik. Ekstra bütçeyi kazanan kişi yarın konseptini daha zengin oluşturabilecek.
10 MART ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Arkadaşlarından en fazla oyu alarak, yarın için ekstra 500 TL bütçeyi kazanan yarışmacı henüz belli olmadı.
Ayça:16
Ceren:14
Rabia:16
Özde:19
Birben:20
Elif:19
Tuğçe:6
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 106 puan ile Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta Rüya elendi.