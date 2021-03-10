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    • 10.03.2021 16:53
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    • 10.03.2021 17:20
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    ? ! Ekstra bütçeyi kazanan isim…

    Hafta ortasında en çok araşıtırılan sorular arasında ? Yer alıyor. TV8’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan fenomen yarışmayı bugün izlemeyi kaçıranlar arama motorları üzerinden sorgulamalar yapmaya başladı. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert’in oturduğu nasıl şekillendi? 7 kız yarışmacının stillerini sergilediği ’da yarın için ekstra bütçeyi kazanan isim hangisi oldu? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

    Rekabetin üst düzeyde olduğu yarışma Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Günün puanları haftanın finalini yakından etkilediği için konseptlerin en iyi şekilde yansıtılması önem taşıyor. Peki Doya Doya Moda haftanın finaline sadece iki gün kala heyecanın üst seviyeye ulaştığı yarışmada günün birinciliğini kim kaptı? İzlemeyi kaçıranlar için 10 Mart Çarşamba Doya Doya Moda puanlamasını haberimizde derledik. Ekstra bütçeyi kazanan kişi yarın konseptini daha zengin oluşturabilecek.

    10 MART ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Arkadaşlarından en fazla oyu alarak, yarın için ekstra 500 TL bütçeyi kazanan yarışmacı henüz belli olmadı.

    Ayça:16
    Ceren:14
    Rabia:16
    Özde:19
    Birben:20
    Elif:19
    Tuğçe:6

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olan isim 106 puan ile Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da bu hafta Rüya elendi.

        DOYA DOYA MODA ÖZDE KİMDİR?

        Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. Sezonuna 24 Ağustos'ta dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. Sezonda da katıldığı ilk hafta birincilik alarak iddiasını ortaya koydu.

        DOYA DOYA MODA RABİA KİMDİR?

        Doya Doya Moda'da yeni sezonun başlamasıyla birlikte, bu yıl hangi yarışmacıların yarışacağı en çok merak edilen konulardan biriydi. Yeni sezonda mücadele edecek 7 büyük beden yarışmacıdan biri Rabia Ağca oldu. İlk haftadan bu yana Doya Doya Moda'da kalmayı başaran Rabia Ağca, ilk gün hayatıyla ilgili bilgiler vermişti.Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.
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        Haberler Magazin Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 10 Mart Çarşamba Doya Doya Moda puanlaması! Ekstra bütçeyi kazanan isim…