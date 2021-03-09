Çarşamba günleri milyonları ekran başına kilitlemeye başına kilitlemeye devam eden Kuruluş Osman bu hafta yine efsane bir bölümle izleyicisini karşılayacak. Dün akşam yayınlanan Kuruluş Osman 49. bölüm 2. fragmanında Osman Bey'in Kara Şaman Togay hakkında "O melunu parça parça edip kuşlara atmaz isem Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey demesinler!" sözleri heyecana neden oldu. Ayrıca Demirci Davut'un Kara Şaman Togay hakkındaki "Suyun onu boğmadığını ateşin onu yakmadığına inanırlar" sözleri ve Kara Şaman Togay'ın Türk obalarını birbirine düşürmek için planlar yapması izleyicilerin dikkatini çekti. İşte Kuruluş Osman 49. bölüm 2. fragmanında yaşanacak olaylar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Obada bir hain vardır ve en yakınımızdadır"

SAVCI BEY FLATYOS'TAN İNTİKAMINI ALABİLECEK Mİ?

Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek Alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, bir ölüm kalım savaşının ortasında kalır. Bayhoca'nın yaralanması ile sarsılan Kayı Alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişir. Savcı Bey, Flatyos'un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken; Osman Bey çemberi yarabilmek için beklenmedik bir hamle yapar.