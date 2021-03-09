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    • Magazin
    • 09.03.2021 07:52
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    • 09.03.2021 07:52
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    Hasım pusu atacak biz bozacağız! : Sinsi emelleriyle dostu dosta kırdırıyor

    Her hafta izleyicilerini adeta tarihin sayfalarında dolaştıran yine heyecanı arşa çıkarak bir bölümle izleyicisini ağırlamaya hazırlanıyor. dün akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. "Hedefini bulan bir ok usta bir avcının elinde tüm obaları birbirine düşürecek" diyen Kara Şaman Togay'ın Türk obalarını birbirine düşürmek için hain bir plan kurduğu görülürken aynı zamanda da Malhun Hatun ile cenk ettiği sırada onu yaraladığı anlar dikkatleri üzerine çekiyor. Fragman sonrası yaşanacak gelişmelere odaklanan izleyiciler yeni bölümde neler yaşanacağını heyecanla bekleyerek çarşamba akşamına odaklandı.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 49. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Çarşamba günleri milyonları ekran başına kilitlemeye başına kilitlemeye devam eden Kuruluş Osman bu hafta yine efsane bir bölümle izleyicisini karşılayacak. Dün akşam yayınlanan Kuruluş Osman 49. bölüm 2. fragmanında Osman Bey'in Kara Şaman Togay hakkında "O melunu parça parça edip kuşlara atmaz isem Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey demesinler!" sözleri heyecana neden oldu. Ayrıca Demirci Davut'un Kara Şaman Togay hakkındaki "Suyun onu boğmadığını ateşin onu yakmadığına inanırlar" sözleri ve Kara Şaman Togay'ın Türk obalarını birbirine düşürmek için planlar yapması izleyicilerin dikkatini çekti. İşte Kuruluş Osman 49. bölüm 2. fragmanında yaşanacak olaylar...

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Obada bir hain vardır ve en yakınımızdadır"

    SAVCI BEY FLATYOS'TAN İNTİKAMINI ALABİLECEK Mİ?

    Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek Alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, bir ölüm kalım savaşının ortasında kalır. Bayhoca'nın yaralanması ile sarsılan Kayı Alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişir. Savcı Bey, Flatyos'un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken; Osman Bey çemberi yarabilmek için beklenmedik bir hamle yapar.

    OSMAN BEY'İN YENİ BELALISI KARA ŞAMAN TOGAY

    Papalık ajanları Melik ve Süleyman'ın teşviki ile uç bölgesine gelen efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay, obadaki hainler ve Bizans'la mücadele eden Osman Bey'in yeni bir cephe açmasına neden olur.

    Tüm dengeleri alt üst eden bu gelişmeyle yeni bir fırsat yakaladığını düşünen Nikola, Osman Bey'e karşı intikam yemini eder. Osman Bey, Nikola'nın tuzağına düşmesine neden olan haini yakalamak için and içerken; elindeki ipuçlarını değerlendiren Malhun Hatun hainin obanın içinde olduğu konusunda uyarıda bulunur.

        YARALANAN BAYHOCA ŞEHİT OLUYOR

        Osman Bey ve Alpleri Bizans kuvvetlerinin kıskacından nasıl kurtulacak? Flatyos ve Nikola, savaş meydanından galibiyetle ayrılabilecek mi? Yaralanan Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Osman Bey, obadaki haini bulabilecek mi?

        Uç bölgesine gelen Moğol komutanı Kara Şaman Togay kim? Göktuğ ve Togay savaşı nelere sebep olacak? Süleyman ve Melik'in Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için kurduğu plan ne? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak? Malhun Hatun hainin bulunması için nasıl bir strateji izleyecek, elindeki ipuçlarını Osman Bey'le paylaşacak mı? Dündar Bey planında başarılı olabilecek mi?

        KARA ŞAMAN TOGAY VE GÖKTUĞ BÖYLE YÜZLEŞTİ

        Kara Şaman Togay, Papalık ajanları Süleyman ve Melik'in teşviki ile uç bölgesine geldi. Togay, ikiliyle buluşmayı beklerken, Osman Bey'in talimatıyla hainleri ortaya çıkarmaya çalışan Göktuğ'u karşısında buldu.

        Göktuğ yanında getirdiği sahte belgeleri kullanarak hainlerin kim olduğunu bulmayı umarken Togay'ı karşısında bulunca şoke oldu. Togay, Geyhatu'ya ihanet etmenin cezasını Göktuğ'a ödeteceğini söyleyerek sürpriz biçimde saldırıya geçti ve Kuman askerlerini büyük bir ustalıkla saf dışı bıraktı.

        Togay ile amansız bir mücadeleye girişen Göktuğ düşmanı ile baş edemeyerek yaralandı ve zorlukla kaçmayı başardı. Togay, Kuman askerlerinin çoğunu acımasızca öldürdü.

        Acımasız kişiliği ve savaş sanatındaki ustalığı ile dikkat çeken Kara Şaman Togay, uç bölgesinde Osman Bey'in yeni belalısı olacağının sinyalini böylece verdi.

        Moğol belasını uç bölgesine getiren Kara Şaman Togay aslında kim? Papalık ajanları Kara Şaman Togay'ı Osman Bey'e karşı nasıl kullanacak? Osman Bey Moğol belasından kurtulmak için nasıl bir strateji kuracak? Kara Şaman Togay'ın gelişi Osman Bey'in Türk obalarını birleştirme planını nasıl etkileyecek?

            FLATYOS GÜNAHLARININ BEDELİNİ ÖDEDİ

            Savcı Bey ve Lena Hatun, Bayhoca'nın intikamını böyle aldı

            Osman Bey, obadaki hainin ortaya çıkarılması için Flatyos'u konuşturmak istese de oğulları Bayhoca'nın ölümünden sorumlu adamı cezalandırmak isteyen Savcı Bey ve Lena Hatun, intikam almak için sabredemedi.

            Flatyos'un tutulduğu kafesli çadıran giden Savcı Bey ve Lena Hatun, nöbetçi Baysungur'un tüm itirazlarına rağmen içeri girdi.

            Sonunun geldiğini anlayan Flatyos'un "Ölene kadar ikinizin içinde açtığım yarayla yaşamaya mahkûm olacaksınız… Siz ölene kadar, ben de ölmeyeceğim… Kanlı bir ur gibi içinizde yaşayacağım… Her anınızda, her nefes aldığınızda… Çocuğunuzu her gördüğünüzde beni hatırlayacaksınız… Beni öldüremeyeceksiniz… Beni içinizde yaşatacaksınız…" sözleri ikiliyi çileden çıkardı.

            Bu sözleri duyan Lena Hatun, "Cehennemde yanasın Flatyos… Oğlum için…" diyerek hançerini Flatyos'a sapladı. Ardından Savcı Bey de "Bay Hoca'm, yiğidim için…" dedi ve düşmanına öldürücü darbeyi vurdu.

            Yarasının ölümcül olduğunu fark eden Flatyos'un son sözleri "Ah intikam… Ne tatlı bir düş… Uyanmak istemediğim bir rüya… Tadı damağımdan hiç çıkmayacak bir lezzet…" oldu. Flatyos'un ölümünün ardından Lena Hatun ve Savcı Bey gözyaşlarına hâkim olamadı.

            BAYHOCA ŞEHİT DÜŞTÜ OBADA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

            Savaş meydanında Flatyos'un attığı oklarla vurulan Bayhoca, yaralı vaziyette obaya getirildi ancak şehit düştü.

            Nikola'yı ele geçirmek isterken tuzağa düşen ve Bizans güçleri tarafından çembere alınan Osman Bey, kendisi geride kalarak Bayhoca ve diğer yaralıların obaya götürülmesi emrini verdi.

                Savcı Bey, Flatyos tarafından yaralanan oğlu Bayhoca'yı obaya getirdi. Bayhoca ve diğer yaralıların tedavisi için oba halkı seferber olurken; Lena Hatun oğlunun başından bir an olsun ayrılmadı. Flatyos'un attığı oklar Bayhoca'nın vücudundan çıkarıldı ancak kanama bir türlü durdurulamadı.

                Lena "Uyan oğlum, uyan, gözlerini kapatma. Gözlerini kapatma. Gitme oğlum! Gitme!" diyerek feryat ederken, Savcı Bey oğluna "Dayan yiğidim. Dayan. Pes etme sakın! Babanı böyle bırakıp gitme" sözleriyle seslendi.

                Bayhoca'nın son isteği ile pusatı elinde ölmek oldu. Babasından pusatını isteyen Bayhoca, "Hakkınızı helal edin! Gazi olmak… şehadet" dedikten sonra kelime-i şehadet getirerek çok istediği şehitlik makamına erişti.
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                Haberler Magazin Hasım pusu atacak biz bozacağız! Kuruluş Osman 49. bölüm 2. fragmanı: Sinsi emelleriyle dostu dosta kırdırıyor
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