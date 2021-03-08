Geçirdiği rahatsızlığın ardından EDHO'ya geri dönen ve ekraları kasıp kavuran Ali Sürmeli izleyiciyi ekrana kilitliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Kimsesiz Doğan hakkındaki gerçek duyanları hayrete düşürdü.
Her bölümde adından söz ettiren usta oyuncu Ali Sürmeli hayranları tarafından merak ediliyor. Sürmeli hakkında ortaya çıkan gerçekler ise duyanları şaşırttı. İşte Ali Sürmeli hakkındaki şaşırtan bilgiler...
ALİ SÜRMELİ KİMDİR?
Ali Sürmeli 7 Nisan 1959'da Bingöl'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.