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    • Magazin
    • 09.03.2021 00:31
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    • 09.03.2021 01:19
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    Bir döndü pir döndü! 'nun 'Kimsesiz 'sı hakkındaki gerçek hayrete düşürdü! meğerse...

    Geçirdiği rahatsızlığın ardından 'ya geri dönen ve ekraları kasıp kavuran izleyiciyi ekrana kilitliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı hakkındaki gerçek duyanları hayrete düşürdü. Her bölümde adından söz ettiren usta oyuncu Ali Sürmeli hayranları tarafından merak ediliyor. Sürmeli hakkında ortaya çıkan gerçekler ise duyanları şaşırttı. İşte Ali Sürmeli hakkındaki şaşırtan bilgiler...

    EDHO'nun 'Doğan Babası' şaşırttı

    Geçirdiği rahatsızlığın ardından EDHO'ya geri dönen ve ekraları kasıp kavuran Ali Sürmeli izleyiciyi ekrana kilitliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Kimsesiz Doğan hakkındaki gerçek duyanları hayrete düşürdü.

    Her bölümde adından söz ettiren usta oyuncu Ali Sürmeli hayranları tarafından merak ediliyor. Sürmeli hakkında ortaya çıkan gerçekler ise duyanları şaşırttı. İşte Ali Sürmeli hakkındaki şaşırtan bilgiler...

    ALİ SÜRMELİ KİMDİR?
    Ali Sürmeli 7 Nisan 1959'da Bingöl'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.

        Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir.

        Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle gönüllere taht kurdu.

        Sürmeli son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Doğan Baba karakterine hayat veriyor.

        Ünlülerin memleketleri...


        Yalçın Hafızoğlu: İstanbul

        Murat Ünalmış: Kayseri


            Ahu Tuğba: İstanbul


            Necati Şaşmaz: Elazığ

            Nihat Nikerel: Çorum


                Nurgül Yeşilçay: Afyon


                Hilal Altınbilek: İzmir

                Tamer Karadağlı: Kars
                    Haberler Magazin Bir döndü pir döndü! EDHO'nun 'Kimsesiz Doğan Baba'sı hakkındaki gerçek hayrete düşürdü! Ali Sürmeli meğerse...
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