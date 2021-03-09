Hercai'nin Reyyan'ını görenler hayran kaldı! Ebru Şahin gelinliğiyle sosyal medyayı salladı: "Peri kızı gibisin..."

Yayınlandığı ilk günden bu yana reyting rekorları kıran Atv'nin sevilen dizisi Hercai milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Pazar günlerinin vazgeçilmezi Hercai 62. son bölümde Ebru Şahin gelinlik, Akın Akınözü ise damatlıkla sevenlerinin karşısına çıktı. Güzel oyuncu Ebru Şahin ve yakışıklı yıldız Akın Akınözü'nün mutluluğunu düğünle taçlandırdığı anlar diziseverleri ekran başına kilitlerken, Ebru Şahin güzelliğiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Raşit Bağzıbağlı imzalı gelinlik, Ebru Şahin'e öyle yakıştı ki görenler, 'Peri kızı gibisin' diyor...

09.03.2021 15:04 - Son Güncelleme: 09.03.2021 15:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





