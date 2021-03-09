Hercai'nin Reyyan'ını görenler hayran kaldı! Ebru Şahin gelinliğiyle sosyal medyayı salladı: "Peri kızı gibisin..."
Yayınlandığı ilk günden bu yana reyting rekorları kıran Atv'nin sevilen dizisi Hercai milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Pazar günlerinin vazgeçilmezi Hercai 62. son bölümde Ebru Şahin gelinlik, Akın Akınözü ise damatlıkla sevenlerinin karşısına çıktı. Güzel oyuncu Ebru Şahin ve yakışıklı yıldız Akın Akınözü'nün mutluluğunu düğünle taçlandırdığı anlar diziseverleri ekran başına kilitlerken, Ebru Şahin güzelliğiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Raşit Bağzıbağlı imzalı gelinlik, Ebru Şahin'e öyle yakıştı ki görenler, 'Peri kızı gibisin' diyor...
09.03.2021 15:04
- Son Güncelleme: 09.03.2021 15:17
Hercai'nin Reyyan'ını görenler hayran kaldı! 'Peri kızı gibisin' yorumlarıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Hercai'nin güzeller güzeli oyuncusu Ebru Şahin, son bölümde büyük aşkı Miran ile mutlu birlikteliğini düğünle taçlandırdı.
Raşit Bağzıbağlı imzalı gelinlik ile göz kamaştıran Ebru Şahin, güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bıraktı.
Mutluluklarını tamamlayacakları bir düğün ile taçlandıran Miran ve Reyyan'ın barış için inşa ettiği yeni ortamının çatırdamaya başlaması ile Hercai'de yepyeni gelişmeler yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.
Hercai son bölümde gelinlikle sevenlerinin karşısına çıkan Ebru Şahin ve damatlığıyla dikkat çeken Akın Akınözü sosyal medya gündeminde.
Hercai dizisinin yayınlandığı ilk günden bu yana 26 yaşındaki Ebru Şahin ile 30 yaşındaki oyuncu Akın Akınözü ekranların en çok sevilen partnerlerinden.