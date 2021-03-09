Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık 20 yaşında anne oldu şimdiyse bambaşka biri! Estetikler sonrası Birgül...
Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık annesinin ve babasının yanında küçük bir kız çocuğuyken tanındı. Ancak geçen zaman küçük kızı öyle bir değiştirdi ki görenler hayret etti. Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, geçtiğimiz sene Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı. Kibariye'nin 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık geçtiğimiz aylarda bebeğini kucağına almıştı. Küçük yaşta anne olan Kibariye'nin kızı Birgül değişimi ile de çok konuşuldu. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Birgül kendini yeniden yarattı. İşte Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık ve diğer ünlülerin çocukları...
Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, torununa Aras adını verdi. Küçük yaşta anne olan Kibariye'nin kızı Birgül değişimi ile de çok konuşulmuştu. Estetik operasyon geçiren Kibariye'nin kızı Birgül'ün son hali ilgi odağı oldu. İşte son olarak İbo Show'da seslendirdiği şarkılarla herkesi ağlatan Kibariye'nin kızı Birgül ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...