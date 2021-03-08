Yasemin Şefik, Bi' Başka'da arkadaşlarına çirkin şakalar yapmaktan çok hoşlandığını itiraf ederek "Gecenin 3'ünde arkadaşımın kapısını deliler gibi 'Kalkmalısın, uyanmalısın! Çok önemli bir şey oldu' diye çalıp 'Ne oldu?' dediklerinde 'Yemek oldu' gibi iğrenç şakalar yapmayı çok seviyorum. Şaka yapmayacaksak neden arkadaşız yahu?" dedi.

Neler yaptınız Pandemide?

Evden yayın yaptım. Yeni projeler yazdım. Bazen çok uzun süre arka arkaya diziler izledim. Herkesin yaptığı şeyler aslında. Çok yemek yedim. Yemek yapmayı öğrendim.

Yeni projelerden bahsedelim mi?

Sahneye çıkıp stand-up yapamadığım için içeriklerimi podcaste çevirdim. 8 bölümlük bir sitcom stand up dizi hazırladım. BKM ile görüştüm, çok beğendiler. Önümüzdeki aylarda yayında olacak. Aradan bir yıl geçti yazalı. Yeni kitap da geliyor, Kıssadan Hisli.