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    • Magazin
    • 08.03.2021 16:02
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    • 08.03.2021 16:02
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    ? 8 Mart Pazartesi puanlaması!

    İzlemeyi kaçıranlar ? Sorusunun yanıtını çok fazla araştırır oldu. TV8’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmada yine heyecan dolu anlar yaşandı. Rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmada yeni hafta yeni yarışmacı ile başladı, peki ilk günün puanları belli oldu mu? Günün en yüksek puanını ve ekstra bütçeyi kazanan yarışmacı hangisi oldu? 8 Mart Pazartesi puanlaması merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 8 Mart Pazartesi Doya Doya Moda puanlaması nedir? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu fenomen yarışmada haftanın ilk gününde yine eğlence dolu anlar yaşandı. Bugünkü konsepte göre giyinen yarışmacılara jüriler eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Peki günün en iyi puanını hangi yarışmacı aldı? 8 Mart Pazartesi Doya Doya Moda puanlaması açıklandı mı?

    8 MART PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Günün en yüksek puanını alarak yarın için ekstra 500 TL bütçeyi kazanan yarışmacı henüz belli olmadı.

    Ayça:
    Ceren:
    Rabia:
    Özde:
    Elif:
    Rüya:

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olan isim 106 puan ile Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da bu hafta Rüya elendi.

        DOYA DOYA MODA AYÇA KİMDİR?

        Ayça Mazlum aslen Trabzonludur. Moda tasarım mezunu ve yüzme antrenörü olan Ayça, bir butik işletiyor. 1.80 boya sahip olduğunu söyleyen Ayça özellikle jüri üyeleri tarafından ilgiyle karşılandı. Ayça 89 kilo. Ayça, 42-44 beden giyiniyor.

        DOYA DOYA MODA CEREN KİMDİR?

        İzmir'den yarışmaya katılan Ceren Keskin 22 yaşındadır. Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Ceren Keskin oldu. Yarışmaya İzmir'den dahil olan Ceren Keskin, 1998 doğumlu. Sivil havacılık kabin hizmetleri mezun olan genç yarışmacı, 1 sene havalimanında çalıştıktan sonra ayrıldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya aday olarak gelen Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya başvurma nedenini şu sözlerle açıkladı: "Bakıyorum böyle, buranın hakkını tek veren isim Özde. Ben de buraya Özde'ye rakip olmaya geldim." İddialı çıkışıyla jüri üyelerinin dikkatini çeken Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya katılmak için 8 kilo aldığını söyledi.
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