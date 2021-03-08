Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 8 Mart Pazartesi Doya Doya Moda puanlaması nedir? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu fenomen yarışmada haftanın ilk gününde yine eğlence dolu anlar yaşandı. Bugünkü konsepte göre giyinen yarışmacılara jüriler eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Peki günün en iyi puanını hangi yarışmacı aldı? 8 Mart Pazartesi Doya Doya Moda puanlaması açıklandı mı?