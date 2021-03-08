Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 8 Mart Pazartesi Doya Doya Moda puanlaması nedir? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu fenomen yarışmada haftanın ilk gününde yine eğlence dolu anlar yaşandı. Bugünkü konsepte göre giyinen yarışmacılara jüriler eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Peki günün en iyi puanını hangi yarışmacı aldı? 8 Mart Pazartesi Doya Doya Moda puanlaması açıklandı mı?
8 MART PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Günün en yüksek puanını alarak yarın için ekstra 500 TL bütçeyi kazanan yarışmacı henüz belli olmadı.
Ayça:
Ceren:
Rabia:
Özde:
Elif:
Rüya:
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 106 puan ile Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta Rüya elendi.