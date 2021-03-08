Survivor Doğan Keser çıka çıka bakın kim çıktı! Barış Özbek'le kavgaya karışıp gırtlak gırtlağa gelen Doğan meğer... Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Şu sıralar en çok merak edilen isim ise ünlüler takımı yarışmacısı Doğan Keser oldu. Sık sık girdiği ağız dalaşlarıyla bilinen Doğan Keser, takım arkadaşı Barış Özbek'le gırtlak gırtlağa geldi. Doğan Keser hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı.
Survivor 2021'de Gönüllüler takımı yarışmacıları yakın markajda. Onlardan biri de Doğan Keser. 1992 doğumlu yarışmacı hakkında araştırma yapanlar gördüklerine inanamadı ve akıllarda soru işaretleri oluştu, bakın neden.
'KARAKTER KAVGASI'
Survivor günlerce konuşulacak bir kavgaya sahne olacak. Ünlüler takımı kampında Doğan'ın "Sen karakterini burada belli ediyorsun. Anladın mı?" sözleri karşısında Barış çok sinirlendi. Arkadaşlarının tutmakta zorlandığı Barış'ın "Ne karakterinden konuşuyorsun? Karakterden konuşma seni var ya..." sözleri karşısında ise Doğan herkesi şoke eden bir yanıt verdi.