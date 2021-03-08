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    • 08.03.2021 17:46
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    • 08.03.2021 17:46
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    çıka çıka bakın kim çıktı! 'le kavgaya karışıp gırtlak gırtlağa gelen Doğan meğer...

    ekranlarında haftanın 5 günü izleyici karşısına çıkan , birbirinden iddialı yarışmacıların, kıyasıya rekabetiyle ekran macerasına devam ediyor. 2021'de ünlüler takımı, yarışma başladığından bu yana tanıklık edilen en büyük kavgaya şahit oldu. Ünlüler takımından futbolcu ve 'karaktersizsin' kavgasında gırtlak gırtlağa geldi. Bunun hemen ardından Dora ve 'yle yaşadığı ağız dalaşları, sivri çıkışlarıyla bilinen hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Eşinden, kızına pek çok detay merak edilen Doğan Keser bakın çıka çıka kim çıktı. Meğer Doğan keser de diğer Survivor yarışmacıları gibi daha önceden aşina olduğumu bir isimmiş.

    Survivor Doğan Keser çıka çıka bakın kim çıktı!

    Survivor Doğan Keser çıka çıka bakın kim çıktı! Barış Özbek'le kavgaya karışıp gırtlak gırtlağa gelen Doğan meğer... Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Şu sıralar en çok merak edilen isim ise ünlüler takımı yarışmacısı Doğan Keser oldu. Sık sık girdiği ağız dalaşlarıyla bilinen Doğan Keser, takım arkadaşı Barış Özbek'le gırtlak gırtlağa geldi. Doğan Keser hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı.

    Survivor 2021'de Gönüllüler takımı yarışmacıları yakın markajda. Onlardan biri de Doğan Keser. 1992 doğumlu yarışmacı hakkında araştırma yapanlar gördüklerine inanamadı ve akıllarda soru işaretleri oluştu, bakın neden.

    'KARAKTER KAVGASI'

    Survivor günlerce konuşulacak bir kavgaya sahne olacak. Ünlüler takımı kampında Doğan'ın "Sen karakterini burada belli ediyorsun. Anladın mı?" sözleri karşısında Barış çok sinirlendi. Arkadaşlarının tutmakta zorlandığı Barış'ın "Ne karakterinden konuşuyorsun? Karakterden konuşma seni var ya..." sözleri karşısında ise Doğan herkesi şoke eden bir yanıt verdi.

        Barış'a yeniden "Karaktersizsin oğlum sen" sen diyen Doğan'ı adada samimi olduğu arkadaşı Çağrı sakinleştirmeye çalıştı. Bu kavganın ardından Doğan Keser hakkında araştırma yapılıyor.

        ONU DA ÇOK YAKINDAN TANIYORMUŞUZ

        Survivor'a yedeklerden dahil olan Doğan Keser de diğer yarışmacılarda olduğu gibi sosyal medya fenomeni çıktı.

        Doğan Keser'in ilginç videoları binlerce kez izlenmiş. Peki Doğan Keser kimdir? Ne iş yapıyor?

            SURVIVOR DOĞAN KESER KİMDİR?

            Doğan Keser 21 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, Zeytinburnuspor'un tüm alt kategorilerinde forma terletmiş, profesyonel olarak A takımda oynamıştır.

            Futbolu sadece bu takımda oynadığını, belirten Doğan Keser, yaşadığı talihsiz bir sakatlık nedeniyle, futbolculuk kariyerini noktaladığını söylüyor.

            DOĞAN KESER NE İŞ YAPIYOR?

            Hayatının neredeyse tamamı futbol içinde geçen Doğan Keser, farklı bir meslekle ilgilenemediğini belirtiyor. Doğan Keser askerlik dönüşünde de çeşitli serbest meslek işlerinde bulundu. Sonrasında abisiyle istanbul Bakırköy'de perakende erkek giyim mağazası açmıştır.

                Eskiden sosyal medya uygulaması Vine'da videolar çektiğini söyleyen Doğan Keser, burada hatrı sayılır bir kitle edindiğini, ancak sosyal medya hesaplarının çalınması nedeniyle oraya ağırlık vermeyi bıraktığını söylüyor.
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