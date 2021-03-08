TRT 1 ekranlarında heyecanı doruklara ulaştıran Gönül Dağı dizisinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Dizide geçen hafta elektrik santralının açılışında hüsrana uğrayan Münir Bey, istifa etti. Kimse onu kararından vazgeçiremeyince iş Ramazan'a düştü. Durumu çözmek isteyen Dilek, Halime'nin katı yüzüyle karşılaştı. Hem babasının gizemi, hem de Taner'le ilişkisindeki sıkıntılar, Dilek'i bir bilinmezin içine çekti ve onu yalnızlaştırdı. Peki, bunu gören Taner'in, Dilek'e yapacağı büyük sürpriz ne olacaktır? İşte Gönül Dağı 20. bölüm fragmanında yaşanacaklar

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Babasıyla ilgili yeni bilgilere ulaşan Dilek, soluğu Taner'in yanında alır. Taner'le birlikte araştırma içindeyken Halime'nin, Taner'le konuşmadığını öğrenir. Bu durumu çözmek isteyen Dilek, Halime'nin katı yüzüyle karşılaşır.