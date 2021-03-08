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    • 08.03.2021 11:04
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    Bu dünyanın mayasıdır merhamet! 20. bölüm fragmanı: Mutluğun arşa çıktığı anda birden yere yığılıyor

    "Merhamet sarkaç gibidir. Önce karşıya gider, sonra sana döner. Bu dünyanın mayasıdır merhamet!" sözlerinin dikkatleri üzerine çektiği 20. bölüm fragmanında heyecan dolu gelişmeler ardı sıra meydana geliyor. Son bölümde babasıyla ilgili yeni bilgilere ulaşan Dilek, soluğu Taner'in yanında aldı. Taner'le birlikte araştırma içindeyken Halime'nin, Taner'le konuşmadığını öğrendi. Bu durumu çözmek isteyen Dilek, Halime'nin katı yüzüyle karşılaştı. Bölümün ardından yayınlanan nda heyecan dolu gelişmeler yaşandığı görülüyor.

    Gönül Dağı 20. bölüm fragmanı yayınlandı!

    TRT 1 ekranlarında heyecanı doruklara ulaştıran Gönül Dağı dizisinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Dizide geçen hafta elektrik santralının açılışında hüsrana uğrayan Münir Bey, istifa etti. Kimse onu kararından vazgeçiremeyince iş Ramazan'a düştü. Durumu çözmek isteyen Dilek, Halime'nin katı yüzüyle karşılaştı. Hem babasının gizemi, hem de Taner'le ilişkisindeki sıkıntılar, Dilek'i bir bilinmezin içine çekti ve onu yalnızlaştırdı. Peki, bunu gören Taner'in, Dilek'e yapacağı büyük sürpriz ne olacaktır? İşte Gönül Dağı 20. bölüm fragmanında yaşanacaklar

    GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Babasıyla ilgili yeni bilgilere ulaşan Dilek, soluğu Taner'in yanında alır. Taner'le birlikte araştırma içindeyken Halime'nin, Taner'le konuşmadığını öğrenir. Bu durumu çözmek isteyen Dilek, Halime'nin katı yüzüyle karşılaşır.

    Hem babasının gizemi, hem de Taner'le ilişkisindeki sıkıntılar, Dilek'i bir bilinmezin içine çeker ve onu yalnızlaştırır. Bunu gören Taner'in, Dilek'e yapacağı büyük sürpriz ne olacaktır?

    Halk Eğitim Merkezi faaliyete geçmiştir. Ancak teknik imkansızlıkları da beraberinde getirmiştir. Gülsüm öğretmen, soluğu Taner ve amcaoğullarının yanında alır. Amcaoğulları, Halk Eğitim Merkezi'nin problemini çözebilecek midir?

        Elektrik santralının açılışında hüsrana uğrayan Münir Bey, istifa eder. Kimse onu kararından vazgeçiremeyince iş Ramazan'a düşer. Ramazan'ın çabası sonuç verecek midir?

        Yaşadığı ağır duyguların etkisinde olan Erkan, evden kaçar. Herkes köşe bucak Erkan'ı ararken, Sefer onu bir kuyunun içinde bulur. Sefer, ölümle burun buruna olan Erkan'ı kurtarıp Gedelli'ye getirebilecek midir?

        Taner ve amcaoğulları, kasabaya elektrik santralini kurmuşlardır. Gedelli'nin belediye oluşunun 66. yılına özel bir kutlamayla açılışı yapılacaktır. Bu özel gecenin organizasyon işi de yine amcaoğullarına düşer.

            Açılış için Selami'den konser vermesini isterler, fakat Selami aşırı yemekten rahatsızlanınca sahneye sürpriz birini çıkarmaya karar verirler.

            Asuman, özel bir kostüm ve Aşık Hüma-i mahlasıyla sahneye çıkacaktır. Hepsinin aklında tek bir soru vardır: Asuman babasına yakalanacak mıdır?

            Definenin peşinde olan Muammer ve Hüseyin, haritaya göre kazı yapmaya başlarlar. Kazının sonunda çıktıkları yerde onları nasıl bir sürpriz beklemektedir?

                Bu arada Sefer ve Zahide, çocukların yaşadığı zor zamanları unutturmaya ve onların gönüllerini yapmaya karar verirler. İkisi de bu konuda başarılı olacak mıdır? Dilek, babasının hikayesini Gülsüm'den öğrenir. Bu durum Dilek'i nasıl etkileyecektir?
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                Haberler Magazin Bu dünyanın mayasıdır merhamet! Gönül Dağı 20. bölüm fragmanı: Mutluğun arşa çıktığı anda birden yere yığılıyor
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