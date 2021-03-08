Survivor Barış kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Barış diskalifiye mi oldu?

SURVIVOR BARIŞ DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor'ın 8 Mart'ta yayınlanacak olan yeni bölümünde ise her iki takım bu defa ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Survivor'ın yayınlanan yeni bölüm tanıtımına ise ünlüler takımındaki kavga damga vurdu.

Ünlüler takımı kampında Doğan'ın "Sen karakterini burada belli ediyorsun. Anladın mı?" sözleri karşısında Barış çok sinirleniyor.