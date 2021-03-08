Survivor Barış kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Barış diskalifiye mi oldu?

Survivor Barış kimdir, kaç yaşında? Survivor Barış diskalifiye mi oldu sorusuna yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. Survivor 2021'de Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Survivor'un yeni bölümüne ise Barış ve Doğan arasında yaşanan kavga damgasını vuruyor. Peki Survivor Barış kimdir?
SURVIVOR BARIŞ KİMDİR?
Survivor ünlüler takımının dikkat çeken isimleri arasında bulunan Barış Özbek, 1986 yılında dünyaya geldi. İsmini ilk kez 2007-2008 sezonunda Galatasaray'a transfer olmasıyla duyuran Barış Özbek, o dönem birlikte forma giydiği Serkan Çalık ile birlikte adını geniş bir kitleye duyurdu.
Barış Özbek, verdiği bir röportajda, ailesinin yıllar önce Ankara'dan Almanya'ya yerleştiğini, babasının madenci olduğunu annesinin ev hanımı olduğunu açıklamıştı. Futbola, Almanya'da BG Schwerin altyapısında başlayan Barış Özbek, 2003-2004 yılında Tus Hordel'de forma giydi ve 2005 yılında da Rot-Weiss Essen altyapısına dahil oldu. Burada 2 yıl boyunca A takım forması giydi. Barış Özbek, uzun süre birlikte olduğu Minecan Beyazadam ile 2012 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin Barışcan Özbek adında bir oğlu var.
SURVIVOR BARIŞ DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Survivor'ın 8 Mart'ta yayınlanacak olan yeni bölümünde ise her iki takım bu defa ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Survivor'ın yayınlanan yeni bölüm tanıtımına ise ünlüler takımındaki kavga damga vurdu.
Ünlüler takımı kampında Doğan'ın "Sen karakterini burada belli ediyorsun. Anladın mı?" sözleri karşısında Barış çok sinirleniyor.