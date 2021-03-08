

Basının iyi bir kahraman ve kötü adam hikayesi yarattığını söyleyen Meghan, Kate ile karşılaştırıldığında basına farklı yansıtıldıklarının altını çizdi.





MEGHAN, "KENDİMİ DAHA YALNIZ HİSSEDEMEZDİM"

Meghan, kraliyet ailesinde olmak nedeniyle yapamadığı çok şey olduğunu ve kendini yalnız hissetmeye başladığını söyledi. "Ailenin üyesinden birinin" kendisinden bir süre sessiz kalmasını istediğini söyleyen Meghan, "her yerdeyim ama hiç bir yerde değildim" ifadesinde bulundu. Meghan, "Yapmama izin verilen çok az şey vardı. Elbette bu yalnızlığı besler." dedi.