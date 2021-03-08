ATV ekranlarında soluksuz izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta büyük hesaplaşmalar yaşanacak ve İlyas hasımlarını tek tek öldürecek. Demir'in Çakırbeylilere tozcu ve yalancı demesi üzerine sinirlenen İlyas "Bana bu ikisini diyen adamla ne aynı masaya otururum ne de iki kelam ederim. Buradan defolun gidin sizi gebertmeyeyim" sözleriyle İdris ve Demir'i fidanlıktan kovdu. Bunun üzerine İdris, "İlyas o lafı etmeyecektin. Bundan sonra sen de bizim hasmımızsın Façalılar da" diyerek mekanı terk etti. Hızır ve Kimsesiz Doğan'ın hapishanede çeşitli badireler atlattığı bölüm sonrası izleyiciler heyecanla EDHO 185. bölümü bekliyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İlyas harekete geçiyor

İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir.