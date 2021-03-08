Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 8 Mart Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 4 yarışmacı mutfağa girerek en iyi tabağı çıkarmak için uğraşıyor, Seda Sayan ve kayınvalideler hangi yemeğin kime ait olduğunu bilmeden tadıyor ve puanlarını veriyor. Haftanın ilk gününde puanlar nasıl şekillendi, en yüksek puanı alarak Gelinim Mutfakta günün birincisi olan yarışmacı hangisi oldu? İşte ayrıntılar…
8 MART PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün birincisi henüz belli olmadı.
Aysun:
Zeynep:
Ayten:
Saniye:
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (26 ŞUBAT)
Haftanın en düşük puanını alan gelin Saniye oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (5 MART)
Haftanın birincisi Aysun oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.