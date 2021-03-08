TRT 1 ekranlarında Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Nurettin Sönmez gibi ünlü isimlerin başrollerinde yer aldığı Diriliş Ertuğrul'da Cengiz Coşkun Turgut Alp karakteriyle dizinin en gözde isimlerinden birisiydi. Son olarak Malazgirt filmiyle izleyici karşısına çıkan Cengiz Coşkun dijital platformda yayınlanacak olan Yavuz dizisinde rol alacak ve cihan padişahı Yavuz Sultan Selim'e hayat verecek. Ayrıca ünlü oyuncuya Hazal Filiz Küçüköse, Yıldırım Memişoğlu ve Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden Yasin Obuz'un eşlik edecek. Yasin Obuz, padişahın en sadık adamlarından birisi olarak ekranlarda olacak. Dizinin kadrosunda ayrıca Murat Arkın ve Aydan Şener gibi ünlü isimlerin de yer aldığı gelen bilgiler arasında.

YAVUZ DİZİSİ GELİYOR

Yavuz Sultan Selim Han'ı Cengiz Coşkun'un canlandıracağı ve dijital platformlarda 3 sezon süreyle yayınlanacak dizide Hazal Filizküçükköse, Murat Arkın, Yıldırım Memişoğlu ve yıllar sonra tekrar ekranlara dönecek olan Aydan Şener'in yanı sıra Masterchef ile Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz da rol alacak.