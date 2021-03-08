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    • 08.03.2021 14:58
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    • 08.03.2021 14:58
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    Birisi 'dan diğeri de 'dan! Bu geri dönüş çok konuşulur: Alemi mest edecekler

    dizisinde Turgut Alp karakterine hayat veren Cengiz Coşkun ile 2020'nin dikkat çeken ismi Yavuz dizisiyle tozu dumana katmaya geliyor. Osmanlı Devleti'nin 9. padişahının hayatını anlatacak olan dizide Cengiz Coşkun, 'e hayat verirken Yasin Obuz ise padişahın en yakın fedailerinden birisini canlandıracak. Çekimleri heyecanla beklenen dizinin kadrosunda pek çok ünlü isim ise dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yavuz dizisi Hazal Filizküçükköse, Murat Arkın ve Yıldırım Memişoğlu gibi isimlerle bu sezon milyonları ekran başına kilitleyecek.

    takvim.com.tr
    Diriliş Ertuğrul'un efsane ismi geri dönüyor!

    TRT 1 ekranlarında Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Nurettin Sönmez gibi ünlü isimlerin başrollerinde yer aldığı Diriliş Ertuğrul'da Cengiz Coşkun Turgut Alp karakteriyle dizinin en gözde isimlerinden birisiydi. Son olarak Malazgirt filmiyle izleyici karşısına çıkan Cengiz Coşkun dijital platformda yayınlanacak olan Yavuz dizisinde rol alacak ve cihan padişahı Yavuz Sultan Selim'e hayat verecek. Ayrıca ünlü oyuncuya Hazal Filiz Küçüköse, Yıldırım Memişoğlu ve Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden Yasin Obuz'un eşlik edecek. Yasin Obuz, padişahın en sadık adamlarından birisi olarak ekranlarda olacak. Dizinin kadrosunda ayrıca Murat Arkın ve Aydan Şener gibi ünlü isimlerin de yer aldığı gelen bilgiler arasında.

    YAVUZ DİZİSİ GELİYOR

    Yavuz Sultan Selim Han'ı Cengiz Coşkun'un canlandıracağı ve dijital platformlarda 3 sezon süreyle yayınlanacak dizide Hazal Filizküçükköse, Murat Arkın, Yıldırım Memişoğlu ve yıllar sonra tekrar ekranlara dönecek olan Aydan Şener'in yanı sıra Masterchef ile Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz da rol alacak.

    YASİN OBUZ PADİŞAHIN FEDAİSİNİ CANLANDIRACAK

    Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı Yavuz Sultan Selim Han'ın hayatını konu edinecek 'Yavuz' adlı dizi heyecanla bekleniyor. Dizide Masterchef ve Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz da rol alacak.

    Filmin yapımcısı ve senaristi Bilal Kalyoncu, Yasin Obuz'un Yavuz Sultan Selim'in en yakın fedaisi alplerinden birini canlandıracağını açıkladı. Ayrıca ünlü oyuncu Aydan Şener'in de bu dizi ile ekranlara geleceğini söyledi.

        Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın daveti üzerine şehre gelen Bilal Kalyoncu çekimlerine başlamayı planladıkları diziye ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Yavuz Sultan Selim Han'ı Cengiz Coşkun'un canlandıracağı ve dijital platformlarda 3 sezon süreyle yayınlanacak dizide Hazal Filizküçükköse, Murat Arkın, Yıldırım Memişoğlu ve yıllar sonra tekrar ekranlara dönecek olan Aydan Şener'in yanı sıra Masterchef ile Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz'un da rol alacağını açıklayan Bilal Kalyoncu, Obuz'un padişahın yakın fedaisi alplerinden birini canlandıracağını anlattı.

        'Malazgirt 1071' adlı filmi de korona virüs (Kovid-19) salgını sonrası seyirciyle buluşturacaklarını anlatan Kalyoncu, Yavuz'un Malazgit 1071 ile başlayan dönem filmi tecrübelerinin devamı niteliğinde olacağını vurguladı.

            Bu dizide oynayacağı için oldukça heyecanlı olduğuna değinen Yasin Obuz, "Survivor'dan döndükten sonra Bilal ağabey projeden bahsedince sonra saçımı, sakalımı kesmemeye karar verdim. Yaklaşık 1,5 aydır eğitim alıyoruz. At binme, kılıç kuşanma gibi eğitimlerimiz 1,5 ay daha sürecek" dedi.

            CENGİZ COŞKUN KİMDİR?

            Cengiz Coşkun 29 Nisan 1982'de dünyaya geldi. Aslen Bulgaristan göçmenidir. Spor Akademisi mezunu olan oyuncu aynı zamanda profesyonel basketbolcudur. 2002 senesinde Best Model seçilerek oyunculuk ve modellik kariyerine başlayan Cengiz Coşkun televizyon dünyasına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisi ile adım attı.

            2012 yılında gösterime giren Fetih 1453'tür. Ardından Dağ filminde oynayan oyuncu 2013 yılından itibaren Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının üçüncü sezonunda mücadele etmeye başlamıştır ancak yarışmanın 94. gününde elenmiştir. Diriliş Ertuğrul'daki Turgut Alp karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu.

                OYNADIĞI DİZİLER VE YER ALDIĞI YARIŞMALAR

                2005 Rüzgarlı Bahçe Mercan
                2005 Nehir Umut
                2006 Candan Öte Kaan Atalay
                2006 Doktorlar Mert Eriç
                2009 Hicran Yarası Tarık Budak
                2013 Survivor Ünlüler - Gönüllüler Ünlüler - Kendisi
                2014-2019 Diriliş Ertuğrul Turgut Alp
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