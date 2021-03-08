



TÜRK MİLLETİNİN ASKERİ KARAKTERİNİ YUMUŞATMAK İÇİN KULLANILDI



Siz Zeki Müren'e Paşa denmesine de itiraz ediyorsunuz değil mi?

Tabii ki. Paşalık Türk Silah Kuvvetleri'ndeki en üst makamlarından biri. Böyle değerli bir makamının Müren için söylenmesi doğru değil. Paşa lakabı bilinçli şekilde seçilerek kullanıldı bence. Zeki Müren vasıtasıyla milletin sosyal ve askeri karakterini yumuşatmak istedi emperyalistler. Bunu da Müren üzerinden yapmaya çalıştılar. Aslında Müren de bu noktada kullanılmıştır. FETÖ tuzağından önce kültür değerlerimiz kullanılarak yapılan en sinsi sabotajdır bana göre. Zeki Müren konusunda son noktayı koymak için GÜNAYDIN'a konuşuyorum. Son olarak şunları söylemek istiyorum; sıradan bir müzisyen olarak kalmayı, ömrüm boyu starlığa tercih ettim. Radyasyonları temizlemeye devam edeceğim. Türkiye ütopyalar ülkesi olmayacaktır...



BENİM FOTOĞRAFIMI ÇARPITARAK İLK KULLANAN ÖZKÖK'TÜR



Zeki Müren'e yönelik eleştirinizden sonra albüm kapağı için çektirdiğiniz fotoğraf, sosyal medyada gündeme geldi. O fotoğraf için neler söylemek istersiniz?

Muhteşem bir kolajdı. Hiçbir koruması olmayan, yalnız bir sanatçıyı yansıtıyor o albüm kapağı. Üzüntüyle yanan yıkılan kötülüklere kurban edilen dünyaya bakıyor. Tam beni yansıtıyor yani... Kötülüklerle savaşan korumasız bir sanatçıyı. Bu fotoğrafımı ilk çarpıtarak kullanan Ertuğrul Özkök'tür. Özkök, kolajı ortasından ikiye bölüp utanılacak bir manipülasyonla, gazetecilik etiğini ayaklar altına almıştır. O kendi ifadesiyle Batı kültürünün ülkemizdeki hizmetkarıdır. 28 Şubat'ın destekçilerindendir. "Meclis'te eller kaosa kalktı" diye manşet atan gazetecidir. Bir paylaşımımda "Özkök Türk milletinin şirazesini kaydırma görevini başarıyla sürdürüyor, üç patron değişti, o görevine devam ediyor. Belli ki arkası sağlam" demiştim. Yaratılışında büyük katkısı olan ütopyasına en ufak eleştiriye tahammülü yoktur. Onu korumak için her türlü manipülasyonu, çarpıtmayı yapabilir. Gazetecilik etiği umurunda olmaz. Ahmet Kaya'yı protesto eden, bardak çatal atanlarla beraberdi. Ülkeyi terk edip gurbet ellerde ölümüne sebep olanlardandır. Yerel kültürlerimize, icracılarına ilgisizdir. Ülkemizde yabancı gibi yaşar.