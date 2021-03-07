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    • 07.03.2021 15:45
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    • 07.03.2021 15:45
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    Ünlü oyuncu geçirdi!

    Son dakika haberi... Tiyatro ve sinema oyuncusu 'den üzücü haber geldi. 62 yaşındaki sanatçı, geçirdi. Öztekin'in yapılan müdahalelerin ardından durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Ünlü oyuncu kalp krizi geçirdi!

    Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin'den üzücü haber geldi. 62 yaşındaki sanatçı, kalp krizi geçirdi. Öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşan ve kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    "MAZOT ALDIM, YOLA DEVAM"

    Oyuncu Rasim Öztekin'in 2018 yılında kalp pili değiştirilmişti. Geçirdiği operasyon sonrasında hastane odasından paylaşımda bulunan Öztekin, şunları söylemişti:

    'Geçmiş olsun' mesajları için çok çok teşekkürler. Benim ki var olan pili değiştirmekti. Yani mazot aldım, yola devam. Allah çaresiz hastalık vermesin. Çaresiz hastalığı olanlara Allah'tan şifa diliyorum.

    "YAŞAMA DAHA DA SIKI SARILMAK LAZIM"

    14 yıl önce kalp yetersizliği tanısı konan Öztekin, şu ifadeleri kullanmıştı:

    Yaşamdan hiçbir şekilde kopmamak, sıkı sıkıya sarılmak gerekiyor. Evet zaman zaman ataklar olabiliyor, havanın durumuna göre bile nefesin bozulabiliyor. Özellikle kış aylarında hava kirliliğinden dolayı nefes almakta zorluk çekebiliyorsun ama hemen kendini bırakmamak, tam tersi esas bu sıralarda yaşama daha da sıkı sarılmak lazım.

        Mesela hastanedeyken hiçbir zaman 'Buradan çıkamayacağım' korkusu duymadım. Hastanede hasta olarak değil de, sanki dinlenmeye otele gitmişim gibi hissettim ve kendimi en sevdiğim yer olan Ayvalık Cunda adasında hayal ettim. 'Buradan çıkıp, oraya gideriz, orada şunu yaparız' gibi şeyler vardı aklımda hep.

        "44 YAŞINDA BU HASTALIĞA YAKALANDIM"

        "Ben 44 yaşında bu hastalığa yakalandım" diyen usta oyuncu, "Çok erkendi baktığınız zaman. Tabii o yaşlarda yapabileceğim şeylerden maalesef erken koptum. Mesela eskiden arkadaşlarla toplanır, halı sahada maç yapardık. Kalp yetersizliği sonrasında halı saha maçlarında oynayamadım. Ben yapamadıklarımı bir kenara atıp, yapabildiklerimden veya yapabileceklerimden keyif almaya başladım" şeklinde konuşmuştu.
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