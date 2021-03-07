Mesela hastanedeyken hiçbir zaman 'Buradan çıkamayacağım' korkusu duymadım. Hastanede hasta olarak değil de, sanki dinlenmeye otele gitmişim gibi hissettim ve kendimi en sevdiğim yer olan Ayvalık Cunda adasında hayal ettim. 'Buradan çıkıp, oraya gideriz, orada şunu yaparız' gibi şeyler vardı aklımda hep.