ATV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Kuruluş Osman dizisinde izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden birisi de Gence Bey'e hayat veren Zabit Samedov oluyor. ATV'nin YouTube kanalında özel açıklamalarda bulunan Kuruluş Osman'ın Gence Bey'i bilinmeyenleri anlattı. Zabit Samedov, Dünyanın en popüler kick boksçularından bir olan Samedov, katıldığı birçok turnuva ve şampiyonada Türk dünyasının göğsünü kabarttı. Samedov, Kuruluş Osman'ın Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine yaptığı katkıya vurgu yaptı.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ

Kick boks dünyasının en popüler isimlerinden biri olan, dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu unvanlarına sahip, katıldığı birçok turnuva ve şampiyonada Türk dünyasının göğsünü kabartan oyuncusu Samedov, 'Kuruluş Osman'ın Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine yaptığı katkıyı vurguladı.