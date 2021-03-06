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    • Magazin
    • 06.03.2021 16:22
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    • 06.03.2021 16:22
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    Alplerin pabucunu dama atmıştı! 'ın Bey'i bilinmeyenleri anlattı: "Aşırı derecede..."

    Çarşamba günlerinin efsanesi olarak anılan 'a geçtiğimiz bölümlerde katılmıştı. Profesyonel kick boksçu Zabit Samedov kısa sürede performansıyla alplerin pabucunu dama attı. Dizide Bey karakteriyle dikkat çeken Zabit ilgili düşüncelerini "Kuruluş Osman büyük bir proje, Osman Bey, Ertuğrul'un oğlu olarak devam ediyor. Osmanlı 600 yıl boyunca büyük toprakları tutmuş bir ülke olmuştur. Böyle büyük bir tarihi projede oynadığım için aşırı derecede mutluyum" sözleriyle anlattı.

    Kuruluş Osman'ın Gence Bey'i bilinmeyenleri anlattı!

    ATV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Kuruluş Osman dizisinde izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden birisi de Gence Bey'e hayat veren Zabit Samedov oluyor. ATV'nin YouTube kanalında özel açıklamalarda bulunan Kuruluş Osman'ın Gence Bey'i bilinmeyenleri anlattı. Zabit Samedov, Dünyanın en popüler kick boksçularından bir olan Samedov, katıldığı birçok turnuva ve şampiyonada Türk dünyasının göğsünü kabarttı. Samedov, Kuruluş Osman'ın Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine yaptığı katkıya vurgu yaptı.

    TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ

    Kick boks dünyasının en popüler isimlerinden biri olan, dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu unvanlarına sahip, katıldığı birçok turnuva ve şampiyonada Türk dünyasının göğsünü kabartan oyuncusu Samedov, 'Kuruluş Osman'ın Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine yaptığı katkıyı vurguladı.

    "BÖYLE BÜYÜK BİR PROJEDE OYNADIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

    Kuruluş Osman'da Gence Bey karakterine hayat veren Zabit Samedov dizi ile ilgili düşüncelerini "Kuruluş Osman büyük bir proje, Osman Bey, Ertuğrul'un oğlu olarak devam ediyor.

    Osmanlı 600 yıl boyunca büyük toprakları tutmuş bir ülke olmuştur. Böyle büyük bir tarihi projede oynadığım için mutluyum" sözleriyle ifade etti.

        "BİZ TEK MİLLET, İKİ DEVLETİZ"

        Gence adını taşıdığı için memnuniyetini dile getiren Samedov "Yapımcımız ve proje tasarımcımız Mehmet Bozdağ Bey sağ olsun bana bu ismi verdi. Gence Bey, Kafkasya, Karabağ bölgesinden gelmiş bir beydi.

        Şu anki Azerbaycan'da da Gence şehri var ve Azerbaycan tarihine baktığımızda o zamanlar Gence Hanlığı vardı. Ben ona bağlıyorum ve Mehmet Bozdağ Bey'e adım için çok teşekkür ediyorum.

        Azerbaycan'dan gelmiş biri olarak kendi adımı ve milletimi taşıyorum. Biz tek millet, iki devletiz ve bunu da 'Kuruluş Osman' dizisinde gösterdik" sözleriyle Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine vurgu yaptı.

            "SİZ GERÇEK HAYATTA DA AYRILMIYORSUNUZ"

            Samedov rol arkadaşlarıyla ne kadar yakın olduklarını esprili bir anısıyla özetledi: "Sette herkesle iyi anlaşıyorum. Burak Özçivit, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan hepsiyle çok samimiyiz.

            Set dışında da dostluğumuzu sürdürüyoruz. Bir gün ben, Burak Çelik ve Çağrı Şensoy parkta yürürken yanımıza bir adam yaklaştı ve 'Siz gerçek hayatta da ayrılmıyorsunuz" dedi.

            "KARİYERİME JEAN CLAUDE VAN DAMME GİBİ DEVAM EDECEĞİM"

            Oyunculuk kariyeri hakkında da açıklamalarda bulunan Samedov "Benim karakterimde tekme, yumruk var da kılıç da olması fena olmadı. Artık jübile maçlarım yakınlaştı.

                Bir iki maç daha yapıp jübile yapacağım. Sporu bırakacağım, artık 37 yaşındayım. Kariyerime artık dizi ve sinema projeleriyle devam etmek istiyorum, tıpkı Jean Claude Van Damme gibi" dedi.
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