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    • 06.03.2021 15:07
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    • 06.03.2021 15:07
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    kimdir? 6 Mart İbo Show konukları kim olacak?

    6 Mart programın izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Her hafta Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşan İbo Show programına katılan isimler merak konusu oluyor. Peki, 6 Mart ? İşte programa katılacak isimlerle ilgili merak edilenler!

    takvim.com.tr
    İbo Show konukları kimdir? 6 Mart İbo Show konukları kim olacak?

    İbo Show konukları kimdir? 6 Mart İbo Show konukları araştırılıyor. Star TV ekranlarında Cumartesi akşamları yayınlanan şov programına kimlerin katılacağı merak ediliyor. Peki, 6 Mart İbo Show konukları kimlerdir?

    İBO SHOW KONUKLARI!

    İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Gülay, İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı yer alıyor.

    Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü 6 Mart cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.

    Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunduğu programda yine müzik şöleni yaşanacak.
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