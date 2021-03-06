İbo Show konukları kimdir? 6 Mart İbo Show konukları kim olacak?

İbo Show konukları kimdir? 6 Mart İbo Show konukları araştırılıyor. Star TV ekranlarında Cumartesi akşamları yayınlanan şov programına kimlerin katılacağı merak ediliyor. Peki, 6 Mart İbo Show konukları kimlerdir?
İBO SHOW KONUKLARI!
İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Gülay, İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı yer alıyor.
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü 6 Mart cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunduğu programda yine müzik şöleni yaşanacak.