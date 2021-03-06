Ansızın ayrılığı seyircisini sarsacak! Final sözleri akılları karıştırdı! Acun Ilıcalı'dan flaş adım gelecek haftalarda

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ansızın ayrılığı seyircisini sarsacak. Son olarak kulislerde final sözlerinin konuşulması akılları karıştıran etkenlerden oldu. Acun Ilıcalı'dan flaş bir adım geldiği ve dizinin gelecek haftalarda ekranlara veda edeceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabileceği konuşulurken Acun Ilıcalı'nın bir dizinin üstünü çizdiği kulislerde konuşulan iddialar arasında yer aldı. Ayrıca Acun Ilıcalı'nın TV 8 yayın akışında bir aksaklık istemediğinden dizinin finaline karar verdiği iddia ediliyor. Ancak bu konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadığını da söyleyelim.

DEMET ÖZDEMİR'İN YENİ PROJESİ

Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ile başrolünde oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir'deki Zeynep karakteriyle çok sevildi. Dizinin bir sonraki sezon devam edip etmeyeceğini reytingleri gösterecek ama Demet Özdemir'in hayranlarına yazın güzel bir sürprizi olacak.