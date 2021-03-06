Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celaleddin Harzemşah'ın hayatını konu alan ve Özbekistan'da dört bölümü yayınlanan Mendirman Celaleddin dizisi kısa sürede ülkenin en çok konuşulan yapımlarından birisi oldu. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yine çok konuşulacak bir projeyle izleyicileri ekran başına kitledi. Celâleddin Harezmşah dönemini anlatan dizi Özbekistan'da sürede büyük ses getirdi. Geçtiğimiz aylarda dizi hakkında açıklama yapan senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, Özbekistan'da galası yapılan "Celaleddin Harezmşah" dizisinin dünyada da büyük bir ses getireceğini ifade etmişti.

KISA SÜREDE ÇOK KONUŞULDU

Yapımın ilk bölümü için Milliy TV stüdyosunda bir araya gelen Özbek ve Türk sanatçılar, dizinin ilk bölümünün yayımlanmasının ardından canlı yayında izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Dizinin yapımcılığını Mehmet Bozdağ, genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini İran Azerbaycanlısı Reza Himmeti, görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay üstleniyor.