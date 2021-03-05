Yakın zamanda trafik kazası geçiren sosyal medya fenomeni Eda Sakız, arabanın kendisine kasti olarak vurduğunu düşündüğünü belirterek, " O kişiyi yakalayamadık, bana vurup kaçtı. Beni ürküten kısmı biraz kasti olabileceğini düşünüyorum olayın. Evimin önünde gerçekleşti kaza. Araba çok yavaş bir şekilde ilerliyordu, diğer arkadaşlarımın geçmesine izin verdi ama ben geçerken bir anda gaza bastı. Ben önce arabanın ön camına çarptım, sonra da yere düştüm ve kafamı sert bir şekilde asfalta vurarak bayıldım. Gerçekten çok korktum, umarım bir fobi olarak kalmaz bu durum bende." dedi.
Eda yeni şarkını yayınladın 14 Şubatta, özellikle seçtiğin bir gün müydü?
Özellikle seçtiğim bir gündü evet.
Lansmanın nasıl geçti? Lansmanına gelme konusunda bayağı sallayanlar oldu ne gideceğim Eda'nın lansmanına gibi. Bunlarla ilgili neler söylersin? Bu kişiler lansmanına katıldı mı?
Bunu diyen insanlar bir gün önce canlı yayın açıp Eda haklıydı ben Eda'yı savunamadım falan dediler. İnsanlar er ya da geç bir şeyleri görüyorlar artık canları sağ olsun onlar hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum artık. Ama şehitlerimiz olduğu için lansman yapmadım.
ARABANIN BANA KASTİ VURDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM!
Bir trafik kazası geçirdin yakın zamanda. Kaza nasıl oldu? Sana vuran kişiyi yakalayabildiniz mi?
O kişiyi yakalayamadık, bana vurup kaçtı. Beni ürküten kısmı biraz kasti olabileceğini düşünüyorum olayın. Evimin önünde gerçekleşti kaza. Üç kız arkadaşımla dışarı çıkmıştık taksiye binecektik ve yolun karşısına geçiyorduk. Araba çok yavaş bir şekilde ilerliyordu, diğer arkadaşlarımın geçmesine izin verdi ama ben geçerken bir anda gaza bastı. Benim geçmemi özellikle bekledi gibi bir durum oldu. Ben önce arabanın ön camına çarptım sonra da yere düştüm ve kafamı asfalta o kadar sert vurdum ki içimden beyin kanaması geçirip ölüyorum diyerek kelime-i şehadet getirdim, bayılmışım zaten. İnsan o an anlayamıyor ne olduğunu ve ben ağrılarımı ertesi gün hissetmeye başladım. Vuran kişinin plakası kaçarken alındı ve evin önünde olduğu için kamera kayıtları da var o yüzden karakola gideceğim yüksek ihtimalle bulunur kim olduğu. Kazadan sonra da ilk defa buraya gelmek için dışarı çıktım ben bu arada. Gerçekten çok korktum umarım bir fobi olarak kalmaz bu durum bende.
BANA VİCDANIMI KAYBETTİRDİ
En son hangi yakınından bir kötülük gördün?
Kötülük değil ama artık benim vicdanımı kaybettiren şöyle bir şey olmuştu; Mehmet Javeed! Nankörlük denince akıllara onun adı gelir! Benim için Mehmet gerçekten çok farklıydı böyle yapıyorum şu an çünkü bir o kadar da öfkeliyim ona. Herkesten çok daha farklıydı ve zaten insanlar da biliyorlar her konuda çok fazla destek oldum ona elimden geldiğince. Onun da bana destek olduğu yerler oldu ama ben onlara hep annelik yaptım, bana anne diyorlardı. Bir ya da iki yaş büyüğüm onlardan, evin yemeklerini yapardım, kıyafetleri yıkardım, ütülerdim falan. Ellerine diken batsa yanlarına ilk ben giderdim ama ben kaza geçirdim ve benim yanıma bile gelinmedi. Gelmediği gibi bir de yüzsüz milleti aratmış kıyafet istiyor, neymiş evde kıyafetleri varmış. Kıyafetlerini çöpe attım Mehmetçiğim oradan alırsın! Üzerinden etiketlerini bile çıkarmadığı kıyafetleri çöpe attım, çok mutluyum bir nebze rahatladı içim.