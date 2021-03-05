Yakın zamanda trafik kazası geçiren sosyal medya fenomeni Eda Sakız, arabanın kendisine kasti olarak vurduğunu düşündüğünü belirterek, " O kişiyi yakalayamadık, bana vurup kaçtı. Beni ürküten kısmı biraz kasti olabileceğini düşünüyorum olayın. Evimin önünde gerçekleşti kaza. Araba çok yavaş bir şekilde ilerliyordu, diğer arkadaşlarımın geçmesine izin verdi ama ben geçerken bir anda gaza bastı. Ben önce arabanın ön camına çarptım, sonra da yere düştüm ve kafamı sert bir şekilde asfalta vurarak bayıldım. Gerçekten çok korktum, umarım bir fobi olarak kalmaz bu durum bende." dedi.

Eda yeni şarkını yayınladın 14 Şubatta, özellikle seçtiğin bir gün müydü?

Özellikle seçtiğim bir gündü evet.

Lansmanın nasıl geçti? Lansmanına gelme konusunda bayağı sallayanlar oldu ne gideceğim Eda'nın lansmanına gibi. Bunlarla ilgili neler söylersin? Bu kişiler lansmanına katıldı mı?

Bunu diyen insanlar bir gün önce canlı yayın açıp Eda haklıydı ben Eda'yı savunamadım falan dediler. İnsanlar er ya da geç bir şeyleri görüyorlar artık canları sağ olsun onlar hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum artık. Ama şehitlerimiz olduğu için lansman yapmadım.