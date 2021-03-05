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    • 05.03.2021 12:45
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    • 05.03.2021 12:45
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    ? puan durumu birinci kim?

    birinci kim? ? Televizyon ekranlarının takip edilen yarışma programlarından birisi olan Gelinin Mutfakta'yı kimin kazandığı merak ediliyor. Yarışmanın izleyicileri kim kazandı sorusuna yanıt arıyor.

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kim kazandı? 5 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu birinci kim?

    5 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu yarışmanın izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusuna programın takipçileri yanıt arıyor. Peki Gelinim Mutfakta birinci kim? Yarışmada her Cuma günü bir yarışmacı birinciliğe uzanıyor ve altınların sahibi oluyor.

    GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

    Gelinim Mutfakta'nın son yayınlanan bölümünde puan durumu şu şekilde oluşmuştu:

    Zeynep: 18 puan

    Aysun: 18 puan

    Ayten: 16 puan

    Saniye: 9 puan

    Gelinim Mutfakta 4 Mart 2021 günün birincisi ve çeyrek altını kazanan yarışmacıyı belli oldu. Bugün iki yarışmacı eşit puan aldığı için çeyrek altının sahibi kura çekimi ile belirlendi. Zeynep ve Aysun arasında yapılan kura çekiminde çeyrek altını Aysun kazandı.

    GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

    Bu haftaki yarışmayı kimin kazandığı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

        GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Saniye bir önceki bölümde kardeşinin yaşadığı acı dolu olayı anlatmıştı. Bu bölümde ise, acı olayı yaşayan Saniye'nin kardeşi Lütfİye Hanım programa geliyor. Yaşadığı o acı dolu olayı tüm gerçekleriyle anlatıyor.

        Yarışma tarafında da gerginlik sert tartışmalar yaşanmasına neden oluyor. Yasemin Hanımın yaptığı cesaret dolu oylama başta gelini Zeynep olmak üzere herkesi şaşkın bırakıyor.
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