Gelinim Mutfakta kim kazandı? 5 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu birinci kim?

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Saniye bir önceki bölümde kardeşinin yaşadığı acı dolu olayı anlatmıştı. Bu bölümde ise, acı olayı yaşayan Saniye'nin kardeşi Lütfİye Hanım programa geliyor. Yaşadığı o acı dolu olayı tüm gerçekleriyle anlatıyor.

Yarışma tarafında da gerginlik sert tartışmalar yaşanmasına neden oluyor. Yasemin Hanımın yaptığı cesaret dolu oylama başta gelini Zeynep olmak üzere herkesi şaşkın bırakıyor.