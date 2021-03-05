Gelinim Mutfakta kim kazandı? 5 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu birinci kim?

5 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu yarışmanın izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusuna programın takipçileri yanıt arıyor. Peki Gelinim Mutfakta birinci kim? Yarışmada her Cuma günü bir yarışmacı birinciliğe uzanıyor ve altınların sahibi oluyor.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!
Gelinim Mutfakta'nın son yayınlanan bölümünde puan durumu şu şekilde oluşmuştu:
Zeynep: 18 puan
Aysun: 18 puan
Ayten: 16 puan
Saniye: 9 puan
Gelinim Mutfakta 4 Mart 2021 günün birincisi ve çeyrek altını kazanan yarışmacıyı belli oldu. Bugün iki yarışmacı eşit puan aldığı için çeyrek altının sahibi kura çekimi ile belirlendi. Zeynep ve Aysun arasında yapılan kura çekiminde çeyrek altını Aysun kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?
Bu haftaki yarışmayı kimin kazandığı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.