Evinde alıkoydu işkence etti! Bu kez sosyetik ünlü İpek Hattat'ın villasında kabusu yaşayan kuryenin patronu konuştu... Sosyete dünyası iki gündür İpek Hattat'ın kurye Renas Demirbaş'ı evinde alıkoyup işkence etmesiyle çalkalanıyor. Olayla ilgili konuşan kuryenin patronu H.C. bakın neler anlattı.
Sosyete bu haber ile sarsıldı. Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden İpek Hattat yine bir skandala imza attı.İpek Hattat, tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesi Renas Demirbaş'ı evinde alıkoyup şoförü ve sevgilisiyle işkence etmişti.
POLİSİ ARADIM
Sosyete dünyası iki gündür İpek Hattat'ın kurye Renas Demirbaş'ı evinde alıkoyup işkence etmesiyle çalkalanıyor. Olayla ilgili bu kez kuryenin patronu H.C. konuştu: "Arızalı tableti almak için Hattat'ın evine şirketimizin kuryesi Renas'ı gönderdim. Renas oradan beni aradı. Sonra telefonunu elinden aldılar, bir daha da ona ulaşamadım. Polisi aradım.
"YİYORSA KARŞIMA ÇIK!"
Ardından Renas'ın telefonunu açan İpek Hattat, 'Yiyorsa karşıma çık, çocuk burada bembeyaz oldu, seni bekliyor abisi' dedi. Hattat bana, dolandırıcı dedi, hakaret ve küfür etti. Kendisinden şikayetçiyim."