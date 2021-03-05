Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 05.03.2021 09:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.03.2021 09:27
    ABONE OL

    Evinde alıkoydu işkence etti! Bu kez sosyetik ünlü 'ın villasında kabusu yaşayan kuryenin patronu konuştu

    Sosyete günlerdir bu haberi konuşuyor! Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden yine bir skandala imza attı. Tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesi ’ı evinde alıkoyup şoförü ve sevgilisiyle işkence eden İpek Hattat'la ilgili bu kez de 19 yaşındaki kuryenin patronu konuştu.

    Sosyetenin konuştuğu skandal! Bu kez patron konuştu

    Evinde alıkoydu işkence etti! Bu kez sosyetik ünlü İpek Hattat'ın villasında kabusu yaşayan kuryenin patronu konuştu... Sosyete dünyası iki gündür İpek Hattat'ın kurye Renas Demirbaş'ı evinde alıkoyup işkence etmesiyle çalkalanıyor. Olayla ilgili konuşan kuryenin patronu H.C. bakın neler anlattı.

    Sosyete bu haber ile sarsıldı. Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden İpek Hattat yine bir skandala imza attı.İpek Hattat, tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesi Renas Demirbaş'ı evinde alıkoyup şoförü ve sevgilisiyle işkence etmişti.

    POLİSİ ARADIM

    Sosyete dünyası iki gündür İpek Hattat'ın kurye Renas Demirbaş'ı evinde alıkoyup işkence etmesiyle çalkalanıyor. Olayla ilgili bu kez kuryenin patronu H.C. konuştu: "Arızalı tableti almak için Hattat'ın evine şirketimizin kuryesi Renas'ı gönderdim. Renas oradan beni aradı. Sonra telefonunu elinden aldılar, bir daha da ona ulaşamadım. Polisi aradım.


    "YİYORSA KARŞIMA ÇIK!"

    Ardından Renas'ın telefonunu açan İpek Hattat, 'Yiyorsa karşıma çık, çocuk burada bembeyaz oldu, seni bekliyor abisi' dedi. Hattat bana, dolandırıcı dedi, hakaret ve küfür etti. Kendisinden şikayetçiyim."


        Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden İpek Hattat'ın evine çağırıp yaklaşık iki saat alıkoyduğu iddia edilen kurye Renas Demirbaş, o gün yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

        Villanın bahçe kapısına gittiğimde beni güvenlik alıp iç kapıya götürdü. Ardından Hattat beni içeri çağırıp villanın kapısını kilitledi. Sevgilisi ve şoförüyle etrafımda durdular, beni işaret edip, "Bunlar dolandırıcı, polis çağırın" dediler. Hattat, yanıma gelip "Patronunu ara hemen" dedi. Ben de korktuğum için aradım. Ardından kadın elimden telefonu alıp merdivenden attı. Bana bağırarak "Siz kimsiniz lan" diyerek küfür ve hakaret etti. "Patronun gelene kadar buradan çıkamayacaksın" dedi.

        "GİT ORAYA ÇÖMEL, BEKLE"

        Sonra işaret ederek bana köpeklerinin dışkısını yaptığı yeri gösterip "Git oraya çömel, bekle" dedi. Telefonu yerden alıp birkaç kez daha duvara attı. Evde iki saat kadar mahsur kaldım.

        Beni ikametinde zorla tutan, hakaret edip telefonumu kıran şahıstan şikayetçiyim. Demirbaş'ın patronu ise, "Renas içerideyken aradım, telefonu kadın açtı. 'Yiyorsa kendin gel. Çocuk bembeyaz oldu, seni bekliyor' dedi. Hakaret ve küfür etti" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin Evinde alıkoydu işkence etti! Bu kez sosyetik ünlü İpek Hattat'ın villasında kabusu yaşayan kuryenin patronu konuştu
            Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ