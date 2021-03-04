SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bir eksik olarak ödül parkuruna çıkan ünlüler ve kazanmaya alışmış olan gönüllüler 4 Mart Survivor ödül oyunu parkuruna çıktı. Oyunu kazanan takım ise temiz çarşaflarda yatabilecek ve kıyafetleri de yıkanacak. Öte yandan bunlara ek olarak kazanan yarışmacılar patates püresi ile patlıcan köfte yiyecekler. 4 Mart ödül yarışını kazanan takım ünlüler oldu.

MARKET OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Market ödülü uzun zamandır beklenen yiyecekleri içeriyor. Öte yandan bu haftanın market ödülünü diğer oyunlardan farklı olarak yarışmacılar belirleyecek. Fıstık ezmesi yanında tercih edilen domates, biber, yumurta ve ekmek ürünlerinden alabilecekler.Ünlülerin kazandığı ödül yarışının ardından market ödülü için mücadele başladı ve bu kez galip olan Gönüllüler takımı oldu.