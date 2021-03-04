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    • Magazin
    • 05.03.2021 00:22
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    • 05.03.2021 00:22
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    ? Ünlüler mi Gönüllüler mi? ?

    Akşam saatlerinden itibaren ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. TV8’in fenomen yarışmasını yakından takip edenler heyecan dolu parkurda mücadele veren yarışmacıları ilgiyle izliyor. Son bölümü kaçıranlar ise ödül oyununu hangi takımın kazandığını sorgulamaya başladı. Peki Ünlüler mi Gönüllüler mi? Hangisi şanslı oldu? Daha sonra oynanan ve önem taşıyan ? İşte de yaşananlar…

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    Survivor ödül oyununu kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi?

    Survivor ödül oyununu kim kazandı? Ünlüler mi Gönülüler mi? 4 Mart Survivor market oyununda hangi takım galip geldi? Sorularının yanıtı izlemeyi kaçıranlar tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Heyecan dolu mücadelede kazanan taraf ödüllerin sahibi oldu. Her iki takım da oldukça iddialıydı ve canla başla mücadele verdi. Peki TV8'in fenomen yarışması Survivor son bölümde neler yaşandı? En son adadan elenen isim kim olmuştu? İşte tüm bilgiler…

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Bir eksik olarak ödül parkuruna çıkan ünlüler ve kazanmaya alışmış olan gönüllüler 4 Mart Survivor ödül oyunu parkuruna çıktı. Oyunu kazanan takım ise temiz çarşaflarda yatabilecek ve kıyafetleri de yıkanacak. Öte yandan bunlara ek olarak kazanan yarışmacılar patates püresi ile patlıcan köfte yiyecekler. 4 Mart ödül yarışını kazanan takım ünlüler oldu.

    MARKET OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Market ödülü uzun zamandır beklenen yiyecekleri içeriyor. Öte yandan bu haftanın market ödülünü diğer oyunlardan farklı olarak yarışmacılar belirleyecek. Fıstık ezmesi yanında tercih edilen domates, biber, yumurta ve ekmek ürünlerinden alabilecekler.Ünlülerin kazandığı ödül yarışının ardından market ödülü için mücadele başladı ve bu kez galip olan Gönüllüler takımı oldu.

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da elenen isim yarışmaya yeni katılan Çağman oldu. Gönüllüler takımından Aleyna, Ünlüler takımında Öykü eleme adayı olarak belirlendi. Batuhan birinci olduğu için eleme adayı olarak Çağman'ın adını söyledi. Ayşe birinci olduğu için Hanzade'nin adını söyledi.

    ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

    Aleyna Çalışkan
    Öykü Çelik
    Çağman
    Hanzade

        SURVİVOR SMS SIRALAMASI

        Survivor 8. hafta Ünlüler SMS oylama sıralaması ( 2 Mart 2021)

        12- Çağman
        11- Gonca
        10- Barış
        9- Melis
        8- Merve
        7- Öykü
        6- Sergen
        5- İlayda
        4- Doğan
        3- Çağrı
        2 İsmail
        1- Batuhan

        SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

        TV8 ekranlarında yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkan Survivor 2021 yarışmasında salı akşamı iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar hemen öncesinde sembol için ter döktü ve kazanan gönüllülerden Ayşe ve Berkay oldu. Gönüllülerin 9-7 üstünlüğü yarışmaya damga vurdu. 2 Mart Survivor iletişim ödülünü ise gönüllüler takımı kazandı.
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        Haberler Magazin Survivor ödül oyununu kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? 4 Mart Survivor market oyununda hangi takım galip geldi?
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