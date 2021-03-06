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    • 06.03.2021 09:29
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    • 06.03.2021 09:29
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    Defolun gidin buradan! : Saman altından su yürütüyordu kantarın topuzu kaçtı

    Demir'in Çakırbeylilere tozcu ve yalancı demesi üzerine sinirlenen İlyas "Bana bu ikisini diyen adamla ne aynı masaya otururum ne de iki kelam ederim. Buradan defolun gidin sizi gebertmeyeyim" sözleriyle İdris ve Demir'i fidanlıktan kovdu. Bunun üzerine İdris, "İlyas o lafı etmeyecektin. Bundan sonra sen de bizim hasmımızsın Façalılar da" diyerek mekanı terk etti. Hızır ve Kimsesiz Doğan'ın hapishanede çeşitli badireler atlattığı bölüm sonrası izleyiciler heyecanla na odaklandı. Gelecek hafta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da savaşın farklı bir boyut kazanacağı, İlyas'ın herkesin hakkından geleceği düşünülüyor.

    takvim.com.tr
    EDHO 185. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Altı sezondur ATV ekranlarında fırtınalar estiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır hapishaneye girmesi üzerine İlyas tüm işleri devraldı ve ailesini savunmak üzere pek çok plan yaptı. Başta içlerindeki haini öğrenen İlyas onun üzerinden düşmanlarını yönlendirmeye çalıştı. Planlar asıl Özcan harekete geçtiğinde uygulanmaya başlandı. Özcan, İlyas'ı öldürmeye geldiği sırada ona tuzak kuruldu ve İlyas böylece İshak'ın yerini tespit ederek yaptıklarına karşılık kurşunu sıktı. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler EDHO 185. bölüm fragmanında neler yaşanacağını heyecanla beklemeye başladı. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    İlyas harekete geçiyor

    İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir.

    Gelecek müdahaleyi bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin yok edilmesini ister.

    Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarıda İshak'ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder. Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan operasyonda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır.

        Akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır.

        Geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alpaslan'ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur.

        Tekin ve Kubilay'ı amcası İlyas Çakırbeyli'nin yanına gönderen Alpaslan, en büyük mücadelesini de kendi içinde verir.

            EDHO'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

            Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer.

            Kendi mekanlarında, dostlarının arasında saldırıya uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister.

            Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir. Alpaslan'a yapılan ssaldırının arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir. "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.

                İlyas Çakırbeyli Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapar. Tüm aile perişan halde Alpaslan'dan gelecek haberi beklerken, Ceylan Çakırbeyli'nin tek duası ise Alpaslan'ın yaşamasıdır.
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