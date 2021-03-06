Altı sezondur ATV ekranlarında fırtınalar estiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır hapishaneye girmesi üzerine İlyas tüm işleri devraldı ve ailesini savunmak üzere pek çok plan yaptı. Başta içlerindeki haini öğrenen İlyas onun üzerinden düşmanlarını yönlendirmeye çalıştı. Planlar asıl Özcan harekete geçtiğinde uygulanmaya başlandı. Özcan, İlyas'ı öldürmeye geldiği sırada ona tuzak kuruldu ve İlyas böylece İshak'ın yerini tespit ederek yaptıklarına karşılık kurşunu sıktı. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler EDHO 185. bölüm fragmanında neler yaşanacağını heyecanla beklemeye başladı. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İlyas harekete geçiyor

İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir.