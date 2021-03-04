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    • Magazin
    • 04.03.2021 18:02
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    • 04.03.2021 18:03
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    Zirvedeki yerini haftalardır kimseye kaptırmıyor! dağılıyor bakın kim birinci oldu

    Zirvelere adını büyük harflerle yazdıran dün akşam 48. bölümüyle ekranlara geldi. 'da Savcı oğlu Bayhoca'nın şehit olmasının ardından Flatyos, Osman Bey tarafından derdest edilerek obaya getirildi. Flatyos sorgu için beklerken intikam ateşiyle yanıp tutuşan Savcı ve Lena, Flatyos'un canını aldı. 3 Mart 2021 Çarşamba sonuçları sabah saatlerinde açıklandı. Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 48. bölümüyle "Tüm Kişiler" kategorisinde %13,17 izlenme oranı ve %27,08 izlenme payı birinci oldu.

    takvim.com.tr
    Zirvedeki yerini haftalardır kimseye kaptırmıyor!

    Zirvedeki yerini haftalardır kimseye kaptırmıyor! Doğduğun Ev Kaderindir dağılıyor bakın kim birinci oldu. Çarşamba akşamı heyecanı doruklara çıkaran Kuruluş Osman'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Moğol komutanı Kara Şaman Togay'ın gelişi, Bayhoca'nın şehadeti ve Flatyos'un öldürülmesi izleyicilerin dikkatini çeken olaylardan oldu. Reyting sonuçlarına göre Doğduğun Ev Kaderindir büyük bir şok yaşarken çarşamba akşamlarının efsanesi olan Kuruluş Osman total reyting sonuçlarına göre zirvede yer aldı. İşte 3 Mart Çarşamba gününün reyting sonuçları

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1 KURULUŞ OSMAN ATV

    2 SADAKATSİZ KANAL D

    3 ESRA EROL'DA ATV

    4 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

    5 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

    6 KURULUŞ OSMAN (ÖZET) ATV

    7 SADAKATSIZ (ÖZET) KANAL D

    8 ATV ANA HABER ATV

    9 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR TV8

    10 MASUMİYET FOX

    KURULUŞ OSMAN'DA NELER YAŞANDI?

    Bayhoca'nın şehit düşmesi ve efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay'ın uç bölgesine gelişi damga vurdu.

    Nikola'yı ele geçirmek için giriştiği harekatta tuzağa düşen ve Bizans kuvvetleri tarafından çembere alınan Osman Bey ve Alpleri, kanlarının son damlasına kadar savaştı. Osman Bey yaralıları savaş alanından çıkarmak için cansiperane mücadele ederken; düşmana büyük zayiat vererek çekildi. Bayhoca ve diğer yaralıların obaya gönderilmesinin ardından, bir avuç Alp'iyle birlikte pusu kuran Osman Bey, Göktuğ ve emrindeki Kuman askerlerinin yardımıyla Flatyos'u ele geçirdi.

        Ağır yaralı vaziyette obaya getirilen Bayhoca'nın tüm müdahalelere rağmen şehit düşmesi büyük üzüntüye neden oldu. Osman Bey tuzağa düşmesine neden olan haini yakalamak üzere ant içerken; kendisini oyuna getirenleri bulmak için Göktuğ'u görevlendirdi.

        Osman Bey'in konuşturmak istediği Flatyos'u obaya getirmesi ortalığı karıştırdı. Dündar Bey, Flatyos'un ismini vermesinden endişe ederken; Savcı Bey ve Lena Hatun evlatlarının katilinden hesap sormak istedi. Osman Bey hainlerin ismini vermeden Flatyos'un infaz edilmeyeceğini söylese de evlat acısına dayanamayan Savcı Bey ve Lena Hatun, Flatyos'un cezasını kesti.

        Sahte iskan belgelerini teslim ederek hainlerin kimliğini öğrenmek isteyen Göktuğ, Helen'le buluşmaya gitti ancak karşısında Kara Şaman Togay'ı buldu. Askerlerini öldürülen Göktuğ tuzaktan yaralı kurtulurken belgeler de Togay'ın eline geçti. Togay, ardından Helen, Süleyman ve Melik'le buluştu. Papalık ajanları belgelerin sahte olduğunu fark edince hayal kırıklığına uğradı ve Togay'ı, Osman Bey'e karşı kışkırttı.

        Malhun Hatun, babasının geldiği haberini verince, Osman Bey, Umur Bey ve Alplerini karşılamak üzere yola çıktı. Kara Şaman Togay ve emrindeki Moğol güçleri de Osman Bey'in peşine takıldı...

            TÜRKİYE 'KURULUŞ OSMAN'I İZLEDİ

            Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 48'inci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

            Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 48.bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %13,17 izlenme oranı ve %27,08 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %12,51 izlenme oranı ve %24,76 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.
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