Zirvedeki yerini haftalardır kimseye kaptırmıyor! Doğduğun Ev Kaderindir dağılıyor bakın kim birinci oldu. Çarşamba akşamı heyecanı doruklara çıkaran Kuruluş Osman'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Moğol komutanı Kara Şaman Togay'ın gelişi, Bayhoca'nın şehadeti ve Flatyos'un öldürülmesi izleyicilerin dikkatini çeken olaylardan oldu. Reyting sonuçlarına göre Doğduğun Ev Kaderindir büyük bir şok yaşarken çarşamba akşamlarının efsanesi olan Kuruluş Osman total reyting sonuçlarına göre zirvede yer aldı. İşte 3 Mart Çarşamba gününün reyting sonuçları
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 KURULUŞ OSMAN ATV
2 SADAKATSİZ KANAL D
3 ESRA EROL'DA ATV
4 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
5 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX
6 KURULUŞ OSMAN (ÖZET) ATV
7 SADAKATSIZ (ÖZET) KANAL D
8 ATV ANA HABER ATV
9 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR TV8
10 MASUMİYET FOX
KURULUŞ OSMAN'DA NELER YAŞANDI?
Bayhoca'nın şehit düşmesi ve efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay'ın uç bölgesine gelişi damga vurdu.
Nikola'yı ele geçirmek için giriştiği harekatta tuzağa düşen ve Bizans kuvvetleri tarafından çembere alınan Osman Bey ve Alpleri, kanlarının son damlasına kadar savaştı. Osman Bey yaralıları savaş alanından çıkarmak için cansiperane mücadele ederken; düşmana büyük zayiat vererek çekildi. Bayhoca ve diğer yaralıların obaya gönderilmesinin ardından, bir avuç Alp'iyle birlikte pusu kuran Osman Bey, Göktuğ ve emrindeki Kuman askerlerinin yardımıyla Flatyos'u ele geçirdi.