Ağır yaralı vaziyette obaya getirilen Bayhoca'nın tüm müdahalelere rağmen şehit düşmesi büyük üzüntüye neden oldu. Osman Bey tuzağa düşmesine neden olan haini yakalamak üzere ant içerken; kendisini oyuna getirenleri bulmak için Göktuğ'u görevlendirdi.

Osman Bey'in konuşturmak istediği Flatyos'u obaya getirmesi ortalığı karıştırdı. Dündar Bey, Flatyos'un ismini vermesinden endişe ederken; Savcı Bey ve Lena Hatun evlatlarının katilinden hesap sormak istedi. Osman Bey hainlerin ismini vermeden Flatyos'un infaz edilmeyeceğini söylese de evlat acısına dayanamayan Savcı Bey ve Lena Hatun, Flatyos'un cezasını kesti.