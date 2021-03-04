Sırdaki çözülmez mühür açılıyor! Sadakatsiz 21. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Selçuk'uın olay olacak itirafı başta Haluk olmak üzere herkesi şok etti. Ben aslında Haluk Güçlü'nün oğluyum demesiyle ortalığı karıştırdı. Son bölümde Hicran ve Haluk'un beklenmedik buluşması büyük bir krizi tetiklerken, Gönül hem kendisi hem kızı için boş durmamaya karar verdi. Derin'e kendini affettirmek için çabalayan Volkan, bir yandan da Sinan'ı Asya'dan uzaklaştırmaya çalıştı. Şimdi izleyiciler heyecanla Sadakatsiz 21. bölüm fragmanını bekliyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asya'nın Sinan'la yakınlaşmasını kaldıramayan Volkan, Derin'in de evi terk etmesi ile iyice köşeye sıkışmıştır.