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    • Magazin
    • 04.03.2021 13:57
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    • 04.03.2021 14:14
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    Sırdaki çözülmez mühür açılıyor! : Olay olacak itiraf "Ben aslında..."

    'de bu hafta Selçuk'un bir anda ortaya çıkıp "Bu aile fotoğrafında bir kişi eksik. Kendimi takdim edeyim. Haluk Güçlü'nün reddettiği oğlu Selçuk. Gülümseyin." diyerek her şeyi itiraf etmesi ortalığı birbirine katıp geçti. Selçuk elindeki bombanın pimini çekiyor ve itirafı geceye damga vurdu. Asya'nın Sinan'la yakınlaşmasını kaldıramayan Volkan, Derin'in de evi terk etmesi ile iyice köşeye sıkıştı. Bölümün ekranlarda sona ermesiyle için heyecan doruklara çıktı.

    Sadakatsiz 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Sırdaki çözülmez mühür açılıyor! Sadakatsiz 21. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Selçuk'uın olay olacak itirafı başta Haluk olmak üzere herkesi şok etti. Ben aslında Haluk Güçlü'nün oğluyum demesiyle ortalığı karıştırdı. Son bölümde Hicran ve Haluk'un beklenmedik buluşması büyük bir krizi tetiklerken, Gönül hem kendisi hem kızı için boş durmamaya karar verdi. Derin'e kendini affettirmek için çabalayan Volkan, bir yandan da Sinan'ı Asya'dan uzaklaştırmaya çalıştı. Şimdi izleyiciler heyecanla Sadakatsiz 21. bölüm fragmanını bekliyor.

    SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Asya'nın Sinan'la yakınlaşmasını kaldıramayan Volkan, Derin'in de evi terk etmesi ile iyice köşeye sıkışmıştır.

    Hicran ve Haluk'un beklenmedik buluşması büyük bir krizi tetiklerken, Gönül hem kendisi hem kızı için boş durmamaya kararlıdır.

    Derin'e kendini affettirmek için çabalayan Volkan, bir yandan da Sinan'ı Asya'dan uzaklaştırmaya çalışır. Vakfa gelen sürpriz ziyaretçi gündeme bomba gibi düşerken, Derin'in mağazasının açılışında olanlar dengeleri bir kez daha alt üst edecektir.

        Volkan'ın Asya karşısında sergilediği zaaf onu duygusal olarak büyük bir çıkmaza sürüklerken, Hicran'ın gelişiyle ortaya çıkan gerçekler herkesi derinden sarsmıştır.

        Derin Volkan'la olan ilişkisini yoluna sokmak için elinden geleni yaparken, Asya'nın geçmişinden gelen sürpriz karşısında Volkan'ın tavrı ne olacaktır?

        Asya'nın dönüşü ve Derin'e karşı kazandığı zafer, Derin'i sürpriz hamleler yapmaya iter. Ali'nin evden gitmesinin ardından büyük bir vicdan azabı yaşayan Volkan'ı bambaşka sorunlar beklemektedir.

            Yaşanan gelişmeler sürpriz yüzleşmelere zemin hazırlarken, ortaya çıkan hangi beklenmedik gerçek birden fazla kişinin hayatını kökünden değiştirecektir?

            Asya'nın aldığı karar herkeste şok etkisi yaratırken Derin büyük bir zafer kazandığına inanır.

            Hicran ve Selçuk'u bir araya getiren kaçınılmaz yüzleşme, beklenmedik karşılaşmaların da habercisidir.

                Asya'nın uzaklaşması Volkan'ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklerken, sonuçları herkes için sarsıcı olur. Derin Ali için çaba göstermeyi sürdürürken dengeleri bir kez daha değiştiren gelişme ne olacaktır?
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                Haberler Magazin Sırdaki çözülmez mühür açılıyor! Sadakatsiz 21. bölüm fragmanı: Olay olacak itiraf "Ben aslında..."