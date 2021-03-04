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    • 04.03.2021 13:45
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    • 04.03.2021 14:12
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    'ın tüm sırlarını bir bir ifşa etti! 'yı kızdıran açıklamalar yapan Aycan 'Hiç regl olmuyorduk'

    ekranlarına mücadelesi süredursun, yarışmacıları hala gündem yaratmaya devam ediyor. TV 8'de haftanın 5 günü izleyici karşısına çıkan 2020, yarışma tarihinin en çok dikkat çeken sezonu olmuştu. 'in şampiyonluğuyla tamamlanan sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri de 'tı. Ünlüler takımında yarışan Aycan Yanaç, finalin en büyük adaylarından biri olsa da final göremeden yarışmadan elenmişti. Şimdilerde futbol kariyerine devam eden Aycan Yanaç, 'ün Youtube kanalında Survivor'a kadar en çok merak edilen soruları yanıtladı. Hepsi de birbirinden çarpıcı...

    Survivor'ın tüm sırlarını Aycan Yanaç bir bir ifşa etti!

    Survivor'ın tüm sırlarını Aycan Yanaç bir bir ifşa etti! Acun Ilıcalı'yı kızdıran açıklamalar yapan Aycan 'Hiç regl olmuyorduk'... Survivor 2021, 2020 sezonu kadar ses getirmedi. Hal böyle olunca Survivor 2020 yarışmacıları hala gündemden düşmüyor. Bunlardan biri de Aycan Yanaç. Geçtiğimiz günlerde 'Survivor izlemiyorum' açıklaması yapan Aycan Yanaç şimdi de Survivor'a kadar en merak edilen sorulara yanıt verdi. Aycan Yanaç'ın itirafları çok konuşulacak cinsten...

    Yayın hayatına başladığı ilk günden beri Survivor'ın perde arkasında neler döndüğünü hep merak ediyoruz. İnsanların gerçekten aylarca bize gösterilen şekilde yaşayıp yaşamadıklarıyla ilgili de sosyal medyada ara ara tartışmalar dönüyor. Bu nedenle de Survivor'a katılan yarışmacılar ve Acun Ilıcalı bazen programa dair merak edilen bazı konularda açıklamalar yapıyor.

    Geçtiğimiz yılın en sempatik ve başarılı yarışmacılarından birisi olan futbolcu Aycan Yanaç da Semih Öztürk'ün YouTube programında televizyona yansımayan bazı durumları anlattı.

    "BESLENEMEDİĞİMİZ İÇİN REGL OLAMIYORDUK"

    Öztürk'ün "Survivor'da regl olunduğunda nasıl yarışıyordunuz?" sorusuna cevap veren Yanaç, "Biz regl olamıyorduk. Yemek yiyemiyorduk. Vitamin, enerji alamadığımız için regl olamıyorduk. Olmuyordu, bir süreden sonra zaten ayaklarımız su topluyordu. Ayak bileklerimiz şişiyordu. Bilmiyorum fark ettiniz mi biz kadınlar şişmeye başlıyorduk. Sonlara doğru ödülleri kazandık. O zaman kendimize geliyorduk. Başlarda çok kötüydü hiç regl olmuyorduk."

        "2-3 TANE İÇ ÇAMAŞIR ALMAMIZA İZİN VERİLİYORDU"

        Aycan Yanaç "İç çamaşırı giyebiliyor muydunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Tabii ki de üstümüzde kıyafet tek bir tane vardı. Ara sıra değiştiriyorduk. Ceketimiz, uzun eşofmanımız vardı. İki üç tane de iç çamaşırına çantamızda izin veriyorlardı."

        "KADINLARIN TÜY SORUNU OLMUYORDU"

        Survivor'da yarışan kadınlar hakkında en merak edilen sorularında biri de tüyler ile nasıl başa çıktıklarıydı. Bu konu hakkında da samimi açıklamalarda bulunan Aycan Yanaç, "Genellikle bütün kadınlar Survivor'a gitmeden lazer oluyorlar. Kimsenin ağdaya ya da jilete ihtiyacı olmuyordu. Öyle bir problem yaşamıyordu" dedi.

        "SURVIVOR'DA AĞIZ KOKUYOR MUYDU?"

        Normal ama sabah kalktığınızda bir şey yemezsiniz mideniz boş olduğunda kokuyorsa orada da oluyordu tabii. Bir süre sonra ona dikkat etmiyordun zaten. Alışkanlık haline geliyordu. Ağzını bırak üstün leş kokuyordu.

            "ADADA NAMAZ KILAN VAR MIYDI?"

            Tam namaz kılan var mıydı bilmiyorum ama Kadir Gecesi'nde Cemal Can oruç tutmuştu. O gün de namaz kıldı.

            'SURVIVOR İZLEMİYORUM'

            Aycan Yanaç geçtiğimiz günler yaptığı bir açıklamada yarışmayı takip etmediğini ve favorisinin olmadığını söylemişti. Yanaç, "Çok zaman bulamıyorum Gaziantep'te geldiğim için ve İstanbul'da da işlerim olduğundan. Bir de benim için geçen seneden çok yeniymiş gibi olduğundan çok izlemiyorum. Favorim yok iyi olan kazansın" diye konuşmuştu.
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            Haberler Magazin Survivor'ın tüm sırlarını Aycan Yanaç bir bir ifşa etti! Acun Ilıcalı'yı kızdıran açıklamalar yapan Aycan 'Hiç regl olmuyorduk'