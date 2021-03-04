Survivor'ın tüm sırlarını Aycan Yanaç bir bir ifşa etti! Acun Ilıcalı'yı kızdıran açıklamalar yapan Aycan 'Hiç regl olmuyorduk'... Survivor 2021, 2020 sezonu kadar ses getirmedi. Hal böyle olunca Survivor 2020 yarışmacıları hala gündemden düşmüyor. Bunlardan biri de Aycan Yanaç. Geçtiğimiz günlerde 'Survivor izlemiyorum' açıklaması yapan Aycan Yanaç şimdi de Survivor'a kadar en merak edilen sorulara yanıt verdi. Aycan Yanaç'ın itirafları çok konuşulacak cinsten...

Yayın hayatına başladığı ilk günden beri Survivor'ın perde arkasında neler döndüğünü hep merak ediyoruz. İnsanların gerçekten aylarca bize gösterilen şekilde yaşayıp yaşamadıklarıyla ilgili de sosyal medyada ara ara tartışmalar dönüyor. Bu nedenle de Survivor'a katılan yarışmacılar ve Acun Ilıcalı bazen programa dair merak edilen bazı konularda açıklamalar yapıyor.