Survivor Öykü Çelik'in aşk sicilinde yok yok! 25 günde evlenip 15 ay evli kalan Survivor Öykü Çelik'in sevgilileri liste kabarık... 13 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Öykü Çelik şimdilerde yer aldığı Survivor 2021'le gündemde. 2006 yılından beri televizyon ekranlarında görmeye alışık olduğumuz, yaptığı açıklamalar ve aşk hayatıyla magazin gündemini meşgul eden Öykü Çelik son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Yarışmada sık sık sevgilisini çok özlediğini dile getiren Öykü Çelik'in sevgilisi kim araştırmasını yapanlar eski sevgililerinin de kim olduğunu merak ediyor. Öykü Çelik'in aşk siciliyse hayli kabarık.
2006 yılında Selana dizisiyle ekranlara 'Merhaba' diyen Öykü Çelik, o dönemin popüler dizisi Yaprak Dökümü'nde yıldızı parlayan Tolga Karel ile uzun yıllar ilişki yaşayıp nişanlanmıştı. Çift 2009 yılında da yollarını ayırmıştı.
Çelik ayrıldıktan sonra da şu ilginç açıklamayı yapmıştı: 'Tolga da beni dövüyordu. Kendimizi ifade edemediğimiz yerde dayağa başvuruyorduk. Ben kavgacıyım bu yüzden 2 kez okuldan atıldım. 2 psikopat, ruh hastası bir araya geldik. İlişkimiz 2 ay çok düzgün giderken, birden birbirimize tekme tokat giriyorduk. Biz aslında birbirimizi şiddetli seviyorduk. Bundan hoşlanıyorduk. Tolga'yı hala çok seviyorum. Benim ona, onun da bana zaafı var'
Karel'in ardından da 2010 yılında bir dönem adı Deniz Seki ile anılan eski manken Ömer Seval ile yaklaşık 7 aylık bir birliktelik yaşamıştı.