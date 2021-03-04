2006 yılında Selana dizisiyle ekranlara 'Merhaba' diyen Öykü Çelik, o dönemin popüler dizisi Yaprak Dökümü'nde yıldızı parlayan Tolga Karel ile uzun yıllar ilişki yaşayıp nişanlanmıştı. Çift 2009 yılında da yollarını ayırmıştı.

Çelik ayrıldıktan sonra da şu ilginç açıklamayı yapmıştı: 'Tolga da beni dövüyordu. Kendimizi ifade edemediğimiz yerde dayağa başvuruyorduk. Ben kavgacıyım bu yüzden 2 kez okuldan atıldım. 2 psikopat, ruh hastası bir araya geldik. İlişkimiz 2 ay çok düzgün giderken, birden birbirimize tekme tokat giriyorduk. Biz aslında birbirimizi şiddetli seviyorduk. Bundan hoşlanıyorduk. Tolga'yı hala çok seviyorum. Benim ona, onun da bana zaafı var'