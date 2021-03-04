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    • 04.03.2021 15:50
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    • 04.03.2021 15:50
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    Survivor 'in aşk sicilinde yok yok! 25 günde evlenip 15 ay evli kalan Çelik'in sevgilileri liste kabarık

    'nin en flaş isimlerinden biri oldu ünlüler takımında yer alan ünlü oyuncu . Performansı beklenenin çok çok altında kalan 33 yaşında Öykü Çelik, pek çok defa ada konseyinde elenme adayı olarak potaya konulsa da, yüksek oy potansiyeli ve destekçileri Öykü Çelik'in adada kalmasını sağladı. Sarıyerli kaleci olarak tanınan, futbolcu 'in kızı olan Öykü Çelik, Yeşil Deniz, , , Poyraz Karayel gibi yapımlarda rol aldı Öykü Çelik. Şimdilerde 'de sınırlarını zorlayan Öykü Çelik hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği konu ise sevgilileri oldu. Şimdilerde 'la doludizgin bir aşk yürüten Öykü Çelik'in aşk defteri hayli kabarık.

    Survivor Öykü Çelik'in aşk sicilinde yok yok!

    Survivor Öykü Çelik'in aşk sicilinde yok yok! 25 günde evlenip 15 ay evli kalan Survivor Öykü Çelik'in sevgilileri liste kabarık... 13 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Öykü Çelik şimdilerde yer aldığı Survivor 2021'le gündemde. 2006 yılından beri televizyon ekranlarında görmeye alışık olduğumuz, yaptığı açıklamalar ve aşk hayatıyla magazin gündemini meşgul eden Öykü Çelik son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Yarışmada sık sık sevgilisini çok özlediğini dile getiren Öykü Çelik'in sevgilisi kim araştırmasını yapanlar eski sevgililerinin de kim olduğunu merak ediyor. Öykü Çelik'in aşk siciliyse hayli kabarık.

    2006 yılında Selana dizisiyle ekranlara 'Merhaba' diyen Öykü Çelik, o dönemin popüler dizisi Yaprak Dökümü'nde yıldızı parlayan Tolga Karel ile uzun yıllar ilişki yaşayıp nişanlanmıştı. Çift 2009 yılında da yollarını ayırmıştı.

    Çelik ayrıldıktan sonra da şu ilginç açıklamayı yapmıştı: 'Tolga da beni dövüyordu. Kendimizi ifade edemediğimiz yerde dayağa başvuruyorduk. Ben kavgacıyım bu yüzden 2 kez okuldan atıldım. 2 psikopat, ruh hastası bir araya geldik. İlişkimiz 2 ay çok düzgün giderken, birden birbirimize tekme tokat giriyorduk. Biz aslında birbirimizi şiddetli seviyorduk. Bundan hoşlanıyorduk. Tolga'yı hala çok seviyorum. Benim ona, onun da bana zaafı var'

    Karel'in ardından da 2010 yılında bir dönem adı Deniz Seki ile anılan eski manken Ömer Seval ile yaklaşık 7 aylık bir birliktelik yaşamıştı.

        Çelik, 2011 yılında da Esat Kocadağ ile kısa bir süre beraber olmuştu.

        Film çekimleri için Bursa'ya giden Çelik, Ahmet Murat Çakan'la tanışmış ve 25 gün sonra da nikah masasına oturmuştu. 15 ay süren evliliğin ardından da çift 2015 yılında anlaşmalı bir şekilde boşanmıştı.

        Ece Erken ile evliliğini sonlandıran Serkan Uçar ile de 2016 yılında bir gece kulübünde yakınlaşmıştı ve bu yakınlaşma da kavga ile sonlanmıştı.

            2016 yılında da ''Hayat Sevince Güzel" isimli dizide rol arkadaşı olan yakışıklı oyuncu Burak Çelik ile bir süre sevgili olmuştu.

            2016 yılının Aralık ayında da Serhan Adalı ile aşk yaşamaya başlayan çiftin evlenecekleri düşünülürken 2017 Eylül'de ayrılık kararı almıştı. O dönem ikilinin ilişkisinin şiddet yüzünden bittiği konuşulmuştu.

            Dolu dizgin aşk yaşadığı birlikte Amerika'ya tatillere gittiği sevgilisi Can Kıraç 2018 Ocak ayında başlayan ilişkisi yaklaşık 9 ay sonra sona ermişti.
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