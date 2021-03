Sonunun geldiğini anlayan Flatyos'un "Ölene kadar ikinizin içinde açtığım yarayla yaşamaya mahkûm olacaksınız… Siz ölene kadar, ben de ölmeyeceğim… Kanlı bir ur gibi içinizde yaşayacağım… Her anınızda, her nefes aldığınızda… Çocuğunuzu her gördüğünüzde beni hatırlayacaksınız… Beni öldüremeyeceksiniz… Beni içinizde yaşatacaksınız…" sözleri ikiliyi çileden çıkardı.

Bu sözleri duyan Lena Hatun, "Cehennemde yanasın Flatyos… Oğlum için…" diyerek hançerini Flatyos'a sapladı. Ardından Savcı Bey de "Bay Hoca'm, yiğidim için…" dedi ve düşmanına öldürücü darbeyi vurdu.

Yarasının ölümcül olduğunu fark eden Flatyos'un son sözleri "Ah intikam… Ne tatlı bir düş… Uyanmak istemediğim bir rüya… Tadı damağımdan hiç çıkmayacak bir lezzet…" oldu. Flatyos'un ölümünün ardından Lena Hatun ve Savcı Bey gözyaşlarına hâkim olamadı.