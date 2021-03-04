Kuruluş Osman 49. bölüm fragmanında düşmanına diş biliyor! Efsanesiyle adından söz ettiren dizinin yeni bölüm fragmanında Demirci Davut'un Kara Şaman Togay hakkındaki "Suyun onu boğmadığını ateşin onu yakmadığına inanırlar" bu sözleri dikkatleri üzerine çekti. Göktuğ yanında getirdiği sahte belgeleri kullanarak hainlerin kim olduğunu bulmayı umarken Togay'ı karşısında bulunca şoke oldu. Togay, Geyhatu'ya ihanet etmenin cezasını Göktuğ'a ödeteceğini söyleyerek sürpriz biçimde saldırıya geçti ve Kuman askerlerini büyük bir ustalıkla saf dışı bıraktı. Kuruluş Osman 48. bölüm fragmanında ise ortalığın iyice karıştığı görülüyor.

KURULUŞ OSMAN 48. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Obada bir hain vardır ve en yakınımızdadır"

SAVCI BEY FLATYOS'TAN İNTİKAMINI ALABİLECEK Mİ?

Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek Alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, bir ölüm kalım savaşının ortasında kalır. Bayhoca'nın yaralanması ile sarsılan Kayı Alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişir. Savcı Bey, Flatyos'un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken; Osman Bey çemberi yarabilmek için beklenmedik bir hamle yapar.