Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Sorusu yanıtını buldu. Yine bugünün en iyi yemeğini yaparak birinci olup, çeyrek altını kapmak isteyen 4 yarışmacı ellerinden geleni yaptı, birinci olan isim ise bugün iki kişiydi. Aralarından kura çekilerek bir kişi altını kaptı. Peki 4 Mart Perşembe Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kaptı? Gelinim Mutfakta'da Seda Sayan ve kayınvalidelerin tattığı yemekler sonucunda haftanın finalini yakından etkileyen günün puanları nasıl oldu?
4 MART PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Aysun oldu.
Aysun: 18
Zeynep: 18
Ayten: 16
Saniye: 9
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (26 ŞUBAT)
Haftanın en düşük puanını alan gelin Esra oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (26 ŞUBAT)
Haftanın birincisi toplam 76 puan ile Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.